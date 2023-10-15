بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في ضم أسامة جلال

قطع مسؤولو نادي بيراميدز الطريق أمام النادي الأهلي، لحسم أول صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي، يناير 2024، حيث قد نجح الأهلي في الحصول على موافقة لاعب بيراميدز أسامة جلال للانتقال للقلعة الحمراء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسامة جلال لاعب نادي بيراميدز - المصدر موقع الوطن سبورت

قام مسؤولو النادي الأهلي بالتفاوض مع إدارة نادي بيراميدز ومعرفة الشروط المادية من أجل شراء اللاعب أسامة جلال، في ظل حاجة السويسري مارسيل كولر للتعاقد مع اللاعب نظرا لحاجته إلي مساك جديد في يناير.

بيراميدز يرفض عرض الأهلي لشراء أسامة جلال

رفض مسؤولو نادي بيراميدز بيع اللاعب أسامة جلال وتم تجديد التعاقد معه خلال الأيام الماضية لثلاث سنوات مقبلة، في ظل تمسك المدير الفني للفريق البرتغالي جيمي باتشيكو بخدمات اللاعب.

كولر يطلب ضم مدافع جديد

وطلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من مسؤولي القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع مدافع جديد في الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل النقص العددي بالخط الدفاعي نظرا للإصابات المتكررة التي يتعرض لها لاعبو الدفاع وآخرهم إصابة محمود متولي في العضلة الأمامية وخضوع رامي ربيعة لجراحة بسيطة في القدم.