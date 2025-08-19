بيراميدز يحل ضيفًا على المصري اليوم بالجولة الثالثة من الدوري المصري

يحل بيراميدز اليوم ضيفًا ثقيلًا على النادي المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من عُمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2026/2025.

موعد المباراة

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد السويس الجديد والذي يتسع لــ 27 ألف مشجع، وستقوم شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري ببث اللقاء.

استعدادات المصري

ويدخل المصري البورسعيدي اللقاء بعدما فاز على طلائع الجيش في المباراة الماضية بثلاثة أهداف دون رد سجلهم صلاح محسن في الدقيقة 12 ومنذر طمين في الدقيقة 52 ومحمد مخلوف في الدقيقة 87.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري بعدما لعب مباراتين وفاز بهم، ويمتلك في رصيده 6 نقاط.

استعدادات بيراميدز

بينما يدخل فريق بيراميدز المباراة بعدما فاز في مباراته الماضية أمام النادي الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب البديل مروان حمدي بعد صناعة من مصطفى فتحي، وكان قد تحصل بلاتي توريه لاعب الفريق على انذار ثاني وبطاقة حمراء خلال هذا اللقاء.

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما لعب مباراتين تعادل في واحدة أمام وادي دجلة وفاز في واحدة أمام الإسماعيلي.