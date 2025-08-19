أخبار الرياضة

بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية ضد أمين عمر ويرفض طرد مدربه

مصطفى حسام الدين زكي

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، عن تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم أمين عمر، الذي أدار مواجهة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

 

وأوضح النادي في بيانه أن قرارات الحكم جاءت مجحفة بحق الفريق، مشيراً إلى أن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تعرض للطرد بشكل مباشر دون أن يصدر منه ما يستوجب ذلك، في الوقت الذي تعامل فيه الحكم مع اعتراضات الجهاز الفني للإسماعيلي بتساهل ودون إنذارات.

 

وأضاف بيراميدز أن الحكم تغاضى عن طرد بعض لاعبي المنافس، وتجاهل إشهار بطاقة صفراء ثانية بعد لمسة يد واضحة، بينما لم يتدخل حكام تقنية الفيديو لإعادة اللقطة. كما انتقد البيان عدم تدخل الحكم لإيقاف إهدار الوقت المتعمد من لاعبي الإسماعيلي طوال المباراة.

 

وطالب بيراميدز في ختام شكواه بعدم تعيين الحكم أمين عمر لإدارة أي مباراة مستقبلية للفريق، مؤكداً أن مواقفه ضد النادي باتت متكررة ولا يمكن قبولها.

