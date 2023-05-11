بيراميدز بطل دوري الساق الواحدة | ملاك دونجا يتسلّم جائزة أفضل جمهور في البطولة عن “جمهور الزمالك”

حسم فريق بيراميدز لقب النسخة الأولى من دوري كرة القدم للساق الواحدة، ليُعلن نفسه كأول بطل لدوري كرة القدم للساق الواحدة، نجح نادي بيراميدز بحصد لقب مسابقة دوري الساق الواحدة وذلك بعد أن أن استطاع الفوز في 5 مباريات متتالية والتعادل في آخر مباراة مع الزمالك ورصيده من النقاط 16 نقطة وسجل 24 هدفا وعليه 3 أهداف ، فيما جاء نادي الزمالك وصيفًا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وسجل 12 هدفا وعليه 3 أهداف، واحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 6 وسجل 5 أهداف وعليه 13 هدفا، وجاء نادي زد في المركز الأخير حيث حقق نقطة واحدة فقط وسجل هدفين فقط ودخل مرماه 25 هدفا.

كان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، افتتح أول نسخة من دوري كرة قدم لأصحاب الساق الواحدة، على ملاعب المقاولون العرب، بمشاركة 4 أندية « الزمالك – بيراميدز – المقاولون العرب – نادي زد الرياضي »، وانطلقت منافسات البطولة تحديداً يوم 10 مارس 2023.

ملاك دونجا يستلم جائزة أفضل جمهور في البطولة عن “جمهور الزمالك”

عبّر المشجع واليوتيوبر الزملكاوي “ملاك دونجا” عن سعادته باستلامه جائزة أفضل جمهور في البطولة نيابة عن جماهير الزمالك، وسطّر كلمات لامست قلوب جماهير الزمالك حيث قال :

واقفين انا ولاعبي الزمالك “للساق الواحده” عشان يستلموا الجوائز الفرديه وفي لحظه المقدم قال ان افضل جمهور في البطوله هو جمهور “نادي الزمالك ” وسيتسلم الجائزه بلنيابه عنهم هو “الزملكاوي ملاك دونجا “ والله العظيم كميه الفخر والفرح كان في قلبي عظيمه ومهما اوصفلكم مش هقدر اققولكم كنت مبسوط ازاي يظل جمهور الزمالك الأفضل والاوفي والأرقي والله ، الحمد لله

جدير بالذكر اهتمام ملاك دونجا بفعاليات هذه البطولة وحضور جميع مباريات فريق نادي الزمالك في الدوري الأول لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، ودعمهم بشكل كبير وتصوير بعض لقطات من المباريات “لايف عبر صفحته على الفيس بوك” وطالب بدعم هذا الفريق وأن يتم انشاء عقود رعاية لهم حتى لو رمزية لأنهم يستحقون الدعم، وعّبر عن استعداد التام لعمل الدعاية التي يحتاجها الفريق على قدر استطاعته، وهو بالفعل خير سفير لجمهور الزمالك لاهتمامه الشديد ودعمه الكبير بنشاط لعبة ترى النور لأول مرة.

نظام دوري الساق الواحدة

دوري الساق الواحدة لكرة القدم في نسخته الأولى نظامه هو نظام دوري من ذهاب واياب وصاحب أعلى عدد من النقاط يحصد لقب الدوري، كما أن كل فريق لديه 6 لاعبين وحارس مرمى، ‏يستعين كل لاعب بعكازين معدنيين وغير مسموح نهائياً استخدام العكازين في لمس الكرة، كما أنه ليس هناك عدد محدد للتغيرات ولا وجود ‏لمصيدة التسلل، وتقتصر مدة المباراة على 50 دقيقة فقط، وتقام على شوطين مدة كل شوط 25 دقيقة

حضر حفل اختتام فعاليات بطولة دوري كرة القدم للساق الواحدة الكابتن محمد زيدان نجم منتخب مصر لكرة القدم الساق، والذى اختارته اللجنة الفنية برئاسة محمد عادل حسنى هذا العام سفيراً فوق العادة لكرة القدم لأصحاب الساق الواحده، وحضر كذلك الكابتن المعتصم سالم بالإضافة إلى حضور كلًا شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية نائب، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ، والكاميروني عثمان مصطفى نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة ، ومصطفى إبراهيم ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة، و إيهاب حسنين، وأشرف العجيلي عضوي مجلس الإدارة اللجنة البارالمبية، وأعضاء اللجنه الفنية خالد عبدالحفيظ وسارة سمير، وكريم رأفت منير عضو مجلس إدارة المقاولون العرب.

وقال خالد عبد‎ ‎الحفيظ عضو اللجنة الفنية لإدارة كرة القدم في تصريحات سابقة في يوم افتتاح البطولة، للساق الواحدة: ‏‏« شهدنا فرحة لا توصف على وجوه اللاعبين، لقد نجحوا أخيرًا في الوصول إلى هدفهم المنشود بعد تخطى ‏الكثير من الصعوبات، ولم تعد هناك مساحة في قلوبهم للإحباط أو اليأس ».‏

ويعد نادى بيراميدز أول ناد قام بتأسيس فريق لمبتورى الأطراف في مصر خلال يونيو 2021، من ‏أجل توفير المناخ المناسب لهم لإظهار مهاراتهم أمام العالم وتماشيًا مع رؤية القيادة السياسية بمصر في التعامل مع ‏ذوى الهمم ودمجهم مع المجتمع.

أفضل لاعب في البطولة وأول هاتريك في تاريخ بطولة دوري الساق الواحدة

حصل اللاعب عبد الله مصطفى قائد فريق الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري كرة القدم للساق الواحدة كما أنه صاحب أول هاتريك في ‏دوري كرة القدم المصري للساق الواحدة في مرمى زد الرياضي، وعبّر اللاعب عن سعادته بهذا الانجاز عبر صفحته الرسمية على “الفيس بوك”

صورة من تتويج نادي بيراميدز بلقب دوري الساق الواحدة

صورة ولقطات من دوري كرة القدم للساق الواحدة

للأسف لم تحظى اللعبة باهتمام اعلامي وتغطية اعلامية كما هو مأمول وحتى أن خبر فوز بيراميدز ببطولة الساق الواحدة كان خبراً مقتضباً على أغلب الصحف والجرائد المكتوبة أو الالكترونية، ونأمل في دوري العام القادم زيادة الفرق وزيادة الاهتمام بهذه اللعبة لشحذ همم هؤلاء الأبطال، نترككم مع بعض الصور من لقاءات دوري الساق الواحدة لكرة القدم.