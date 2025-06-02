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بيراميدز بطل إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوز مثير على صنداونز

اميرة محمد

توج نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، في إياب النهائي الذي جمع الفريقين مساء الأحد في القاهرة، وبهذا الإنجاز التاريخي أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يتوج بالكأس القارية الأهم على مستوى الأندية.

بيراميدز بطل إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوز مثير على صنداونز

وجاء تتويج بيراميدز باللقب بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، حيث كان لقاء الذهاب في بريتوريا قد انتهى بالتعادل 1-1، وفي مباراة الإياب بالقاهرة افتتح المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضاعف المدافع أحمد سامي النتيجة في الدقيقة 56، في حين سجل إكرام راينرز هدف تقليص الفارق لصنداونز في الدقيقة 75.

بيراميدز ينضم لكبار القارة

بهذا الفوز دخل بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الأهلي 12 لقبًا، الزمالك 5 ألقاب، والإسماعيلي لقب واحد عام 1969، كما سجلت الكرة المصرية سابقة قارية حيث أصبحت أول دولة أفريقية يتوج منها أربعة أندية مختلفة بلقب البطولة، في دلالة واضحة على العمق والتنوع الكروي في البلاد.

تهنئة رئاسية واحتفاء واسع

وعقب التتويج باللقب القاري، تلقى النادي تهنئة خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي عبر من خلال منشور رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي عن “فخره واعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي”، مشيدًا بروح العزيمة والإصرار التي أظهرها الفريق، ومؤكدًا دعمه الكامل لمواصلة النجاحات التي ترفع راية الكرة المصرية عاليًا.

مكاسب استراتيجية وتاريخية

لم يقتصر إنجاز نادي بيراميدز على التتويج بالبطولة القارية فقط، بل حقق العديد من المكاسب النوعية التي تعزز من مكانته على الساحتين المحلية والدولية، فقد ضمن الفريق مشاركته في كأس العالم للأندية 2029، كما سيمثل القارة الإفريقية في بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي تجمع بين أبطال القارات، وبالإضافة إلى ذلك فقد دخل بيراميدز سجل أبطال إفريقيا واضعًا اسمه إلى جانب كبار أندية القارة السمراء.


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عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.

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