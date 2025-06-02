بيراميدز بطل إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوز مثير على صنداونز

توج نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1، في إياب النهائي الذي جمع الفريقين مساء الأحد في القاهرة، وبهذا الإنجاز التاريخي أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يتوج بالكأس القارية الأهم على مستوى الأندية.

وجاء تتويج بيراميدز باللقب بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، حيث كان لقاء الذهاب في بريتوريا قد انتهى بالتعادل 1-1، وفي مباراة الإياب بالقاهرة افتتح المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يضاعف المدافع أحمد سامي النتيجة في الدقيقة 56، في حين سجل إكرام راينرز هدف تقليص الفارق لصنداونز في الدقيقة 75.

بيراميدز ينضم لكبار القارة

بهذا الفوز دخل بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما أصبح رابع نادٍ مصري يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الأهلي 12 لقبًا، الزمالك 5 ألقاب، والإسماعيلي لقب واحد عام 1969، كما سجلت الكرة المصرية سابقة قارية حيث أصبحت أول دولة أفريقية يتوج منها أربعة أندية مختلفة بلقب البطولة، في دلالة واضحة على العمق والتنوع الكروي في البلاد.

تهنئة رئاسية واحتفاء واسع

وعقب التتويج باللقب القاري، تلقى النادي تهنئة خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي عبر من خلال منشور رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي عن “فخره واعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي”، مشيدًا بروح العزيمة والإصرار التي أظهرها الفريق، ومؤكدًا دعمه الكامل لمواصلة النجاحات التي ترفع راية الكرة المصرية عاليًا.

أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه. إن هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 1, 2025

مكاسب استراتيجية وتاريخية

لم يقتصر إنجاز نادي بيراميدز على التتويج بالبطولة القارية فقط، بل حقق العديد من المكاسب النوعية التي تعزز من مكانته على الساحتين المحلية والدولية، فقد ضمن الفريق مشاركته في كأس العالم للأندية 2029، كما سيمثل القارة الإفريقية في بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي تجمع بين أبطال القارات، وبالإضافة إلى ذلك فقد دخل بيراميدز سجل أبطال إفريقيا واضعًا اسمه إلى جانب كبار أندية القارة السمراء.