بيب غوارديولا : ميسي أفضل لاعب على مر العصور ” حتى بدون كأس العالم ” 

قام المدرب الإسباني المخضرم ” بيب جوارديولا ” مدرب نادي مانشستر سيتي بالتأكيد على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، حتى بدون حصوله على لقب كأس العالم قطر 2022.

وقد تمكن ليونيل ميسي وهو بعمر 35 عامًا من قيادة منتخبه لتحقيق لقب مونديال كأس العالم 2022، وسط تألق واضح وكبير من النجم الأرجنتيني، حيث استطاع تسجيل 7 أهداف، وحصوله على لقب الأفضل في المونديال العالمي بقطر.

وتواجد ليونيل ميسي لفترة كبيرة تحت القيادة الفنية للمدرب بيب غوارديولا، وذلك أثناء توليه قيادة نادي برشلونة الإسباني، وكانت فترة غنية بالألقاب.

وتحدث بيب غوارديولا للصحفيين خلال المؤتمر الخاص بلقاء السيتي القادم أمام ليفربول في كأس الرابطة عن النجم الأرجنتيني قائلًا ” بالنسبة لي فإن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ليس هناك أي لاعب يمكنه مضاهاة ما قام بفعله الليو، الناس الذين قاموا من قبل بمتابعة بيليه ومارادونا تغلب عليهم العاطفة، لكني أرى أن ميسي الأفضل على الإطلاق حتى بدون حصوله على لقب كأس العالم ”