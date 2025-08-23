أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة مانشيستر سيتى من توتنهام

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي استياءه من خسارة فريقه أمام توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة.

هذه المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء : أعرف جيداً ما يقدمه اللاعبون، هناك الكثير من الأمور الإيجابية لكن علينا الاستمرار في التطور خطوة بخطوة وبناء روابط أقوى داخل الفريق.

أمامنا فترة راحة لسبعة أيام ثم الاستعداد للمباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

وعن قرار الاعتماد على الحارس ترافورد بدلا من إيدرسون، أوضح المدرب : ترافورد قدم أداءً مميز في المباراة الأولى أمام وولفرهامبتون، لذلك قررنا منحه الفرصة مجددًا.

أما بشأن إصابة آيت نوري فقال : لا أعلم بعد لم أتحدث مع الجهاز الطبي.

وأضاف جوارديولا : بدأنا المباراة بشكل جيد لكن بعض التفاصيل الصغيرة كلفتنا الكثير ومع الجودة الفردية العالية لتوتنهام كان من الصعب العودة، خصوصاً بعد الهدف الذي استقبلناه في نهاية الشوط الأول.

كنا بحاجة إلى تسجيل هدف لتغيير الأمور حصلنا على فرص لهالاند وشرقي إضافة إلى ركلة جزاء لم تُحتسب لأوسكار.

بشكل عام سيطرنا في الثلث الأخير من الملعب لكن النتيجة لم تكن في صالحنا وسنسعى للاستفادة من الأخطاء في المباريات المقبلة.