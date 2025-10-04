أخبار الرياضة

بيان هام من برشلونة بشأن مباراة دوري الأبطال القادمة

أطلقت إدارة نادى برشلونة بيانا رسميا كشفت خلاله النقاب عن ملعب مواجهة فريق أولمبياكوس اليونانى فى الجولة الثالثة من مرحلة الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا نظرًا لعدم وصول كامب نو لمرحلة الجاهزية المطلوبة لاستضافة المباريات من جديد.

وتابع البارسا في بيانه: “مباراتنا الثالثة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس يوم الثلاثاء 21 أكتوبر ستقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي”.

وواصل البيان: “يواصل النادى العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في الأيام المقبلة”.

وأضاف البيان أن النادي يعمل على التعديلات الجديدة التي اضطلع عليها مجلس مدينة برشلونة الإسبوع الماضي، كما تقدم بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى ملعب كامب نو الجديد.

وأشار النادي إلى أنه سيعلن قريبًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بتنظيم مباراة أولمبياكوس وإجراءات بيع التذاكر.

تجدر الإشارة إلى أن فريق برشلونة يلعب مبارياته بالليجا على ملعب يوهان كرويف حتى الآن، بينما يخوض مواجهات دوري أبطال أوروبا على مونتجويك.

