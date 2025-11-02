أخبار الرياضة

بيان هام من إدارة برشلونة بشأن الكامب نو

أطلق نادى برشلونة الإسباني بيانا رسميا كشف فيه العودة إلى ملعب “سبوتيفاي كامب نو” بحصة تدريبية مفتوحة للجماهير الكتالونية.

وقالت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة على منصة ” x ” أن المران بمثابة اختبار تقني وعملي للتأكد من سلامة الأنظمة والمداخل ومختلف المرافق، وذلك ضمن العملية التدريجية لإعادة افتتاح الملعب.

يأتي هذا البيان أن موعد التدريب الساعة 11:00 صباحًا على أن تكون القدرة الاستيعابية: 23 ألف متفرج، سيجلسون في منطقتي المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي وهي المناطق التي حصل النادي على رخصة الاستخدام الرسمي لها ضمن المرحلة الأولى.

تذكرة لكل عضو

وجاء خلال البيان أن برشلونة سيفتح باب بيع التذاكر اليوم الساعة 11:00 صباحًا، وخلال أول 48 ساعة ستكون الأولوية الحصرية للأعضاء بحيث يمكن لكل عضو شراء تذكرة واحدة فقط باستخدام رقم العضوية، دون إمكانية اصطحاب مرافقين بعد انقضاء هذه المدة، سيفتح البيع للجمهور العام أيضًا

وحرصت إدارة النادي على نشر أسعار التذاكر والتي جاءت 5 يورو للأعضاء و10 يورو للجمهور العام

جاء فى البيان أن الفريق متحمس جدًا لاستقبال جماهير برشلونة في بيتهم الجديد ومشاركة هذا اللقاء الأول التاريخي في ملعب سبوتيفاي كامب نو بعد إعادة تأهيله

