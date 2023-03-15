بيان ناري من صن داونز ضد خالد علي بسبب الأهلي

بعد تصريح خالد على المنسق العام لفريق صن داونز عبر لقاء تلفزيوني خلال الساعات الماضية عن الأهلي “الأهلي لم يكن موفقا في مباراته مع صن داونز، وأي فريق يواجه المارد الأحمر يضع حسابات خاصة، وهي مباراة ومرت والمدرب أغلق هذه الصفحة ويركز في القادم لأن هدفه التتويج بالبطولة”.

قام نادى صن داونز الجنوب إفريقي بإصدار بيان قبل مواجهة نظيره الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يعلن فيه التحقيق مع خالد على.

حيث جاء في البيان الرسمي “أن هناك بعض الملاحظات التي أدلى بها خالد على على مواقع التواصل الاجتماعي عن الهلال والأهلي تتنافى مع أخلاقيات النادي وقواعده، وينظر النادي إلى هذه التصريحات والسلوك المزعوم في ضوء خطير لذلك يبدأ التحقيق فورا للكشف عن الحقائق”.

وتابع “أن هناك تعليمات صدرت لخالد على بالعودة من السودان والذهاب إلى مكاتب النادي للتحقيق، وسيتم كشف الحقائق بمجرد الانتهاء من التحقيق”.

وفي سياق آخر يستعد صن داونز لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا، بينما بواجهة النادي الأهلي القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل.