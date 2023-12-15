بيان نادي سيراميكا كليوباترا على الأخطاء التحكيمية في مباراته أمام مودرن فيوتشر

انتهت منذ قليل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام مودرن فيوتشر التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وقد واجهه نادي سيراميكا كليوباترا بعد الأخطاء التحكيمية، وقد أصدر في بيان رسمي اعتراضه المباشر على الحكم، وجاء البيان كالتالي:

بيان نادي سيراميكا كليوباترا

يُعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه، للأداء التحكيمي الذي قدمه الحكم السيد منير، خلال لقاء الفريق مع نادي مودرن فيوتشر، ما أسفر عن عدم احتساب ركلتي جزاء لنادي سيراميكا كليوباترا، بشهادة رموز وخبراء التحكيم، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص.

بيان| مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة سواء داخل الملعب أو عبر تقنية الفيديو. pic.twitter.com/h3Sd2umUGD — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) December 14, 2023

وإذ يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تكررت على مدار تسع جولات من مسابقة الدوري، رغم تطبيق تقنية الفيديو، التي يُفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول

وإذ يؤكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن احترامه الكامل لكل عناصر المنظومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو.