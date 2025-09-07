بيان فيفا: ميركاتو تاريخي بأرقام قياسية للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل

أكد بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 جاءت بمستويات غير مسبوقة من النشاط والإنفاق، لتسجل أرقامًا قياسية جديدة في كرة القدم للرجال والسيدات على حد سواء.

وبحسب ماجاء في بيانات فيفا، وصل حجم إنفاق كرة القدم للرجال 9.76 مليار دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت 50% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو أعلى رقم على الإطلاق لفترة منتصف العام، كما ارتفع عدد الصفقات الدولية إلى نحو 12 ألف صفقة انتقال، في رقم قياسي جديد.

وفي سوق إنتقالات كرة القدم النسائية، واصل السوق نموه السريع، حيث جرى إتمام أكثر من 1100 صفقة انتقال، فيما بلغت قيمة الإنفاق 12.3 مليون دولار، بزيادة تفوق 80% عن العام الماضي، وهو أعلى معدل يُسجل حتى الآن.

وتابع التقرير أن إنجلترا حافظت على صدارتها عالميًا من حيث حجم الإنفاق، بعدما دفعت أكثر من 3 مليارات دولار على صفقات اللاعبين، وهو رقم غير مسبوق لاتحاد واحد. وجاءت البرتغال والبرازيل بين المراكز الثلاثة الأولى في عدد الانتقالات الواردة.

بينما شهدت كرة القدم النسائية، تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر إنفاقًا بما يفوق 4 ملايين دولار، بينما جاءت ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة في صدارة عدد الانتقالات الواردة.

وفي هذا الإطار علق إميليو جارسيا سيلفيرو، كبير مسؤولي الشؤون القانونية والامتثال في فيفا قائلًا: “لاحظنا ازدهارًا ملحوظًا في سوق الانتقالات في كرة القدم للرجال والسيدات على حد سواء. وإذا كان هذا النمو يمثل مؤشرًا مهمًا قبل انطلاق كأس العالم 2026، فإن الارتفاع الكبير في انتقالات كرة القدم النسائية يعكس التطور المتسارع لاحترافيتها وجاذبيتها على مستوى الأندية”.

وتابع فيفا أن جميع البيانات التفصيلية متاحة عبر منصته التفاعلية، بما يتيح إجراء مقارنات شاملة بين اتحادات اللعبة حول العالم، مشددًا على أن النتائج الأولية لعام 2025 تبرز التوسع المستمر في حركة اللاعبين الدوليين واتساع نطاق نظام الانتقالات العالمي.