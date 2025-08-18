بيان عاجل من البريميرليج حول إلغاء هدف كريستال بالاس أمام تشيلسي

أثار إلغاء هدف مبكر لكريستال بالاس أمام تشيلسي، مساء الأحد، جدلًا واسعًا بين الجماهير، بعد تدخل تقنية الفيديو واحتساب مخالفة غير متوقعة على لاعبي الفريق الضيف.

وجاءت الواقعة في الدقيقة 13 من الشوط الأول، حينما سدد إيبيريتشي إيزي ركلة حرة قوية اخترقت حائط الصد وسكنت شباك الحارس روبرت سانشيز، ليظن لاعبو بالاس أنهم تقدموا في النتيجة. لكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بعد تدخل الـVAR.

القرار جاء بسبب وجود المدافع مارك جويهي على مسافة أقل من متر من حائط تشيلسي أثناء التنفيذ، وهو ما يخالف اللوائح. وتنص المادة 13 من قوانين كرة القدم على ضرورة ابتعاد لاعبي الفريق المهاجم عن الحائط مسافة لا تقل عن متر واحد، إذا شكّل الفريق المدافع حاجزًا بثلاثة لاعبين أو أكثر.

الدوري الإنجليزي أوضح الأمر في بيان رسمي نشر عبر حسابه على منصة “إكس”، أكد فيه: “بعد مراجعة الفيديو، ثبت أن اللاعب رقم 6 من كريستال بالاس كان في وضعية مخالفة، لذا أُلغِي الهدف واحتُسبت ركلة حرة غير مباشرة لصالح تشيلسي.”

القانون، الذي يراه كثيرون تفصيليًا ونادر التطبيق، أثار حالة من النقاش على مواقع التواصل، خاصة أن عددًا كبيرًا من المتابعين لم يكن على دراية بهذه الجزئية الدقيقة.