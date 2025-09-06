بيان رسمي من بلباو للكشف عن تفاصيل أزمة لابورت.. وتقرير يكشف تحرك النادي الأسباني

مازالت أزمة نادي أتلتيك بلباو الاسباني الخاصة بقيد لاعبه المنتقل حديثًا من نادي النصر السعودي قائمة حتى الآن، حيث اصدر نادي اتلتيك بيلباو الاسباني بيانا رسميا أعلن خلاله عن رفض الاتحاد الدولي فيفا قيد المدافع الاسباني ايمريك لابورت القادم من النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وعلق أتليتك بلباو في بيان رسمي كان نصه كالتالي:

“فيفا رفض بشكل مبدئي طلب الحصول على البطاقة الدولية لإيمريك لابورت من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولن يتمكن اللاعب من الانضمام للنادي في الوقت الحالي”

“في 1 سبتمبر، وخلال فترة القيد المسموح بها وفق اللوائح، تم الاتفاق بين اللاعب إيمريك لابورت، ونادي النصر السعودي، وأتلتيك بلباو على انتقال اللاعب بشرط استيفاء بعض المتطلبات”

“أتلتيك بلباو رفع طلب الانتقال على منصة الـ TMS التابعة لـ فيفا يوم 1 سبتمبر، إلا أن الطلب لم يُستكمل بشكل كامل في ذلك التاريخ بسبب ظروف وعوامل خارج سيطرة النادي”

“في 2 سبتمبر، تقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بطلب إلى فيفا لمنح استثناء من أجل اعتماد العملية والحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي”

“في 3 سبتمبر، أبلغ الاتحاد الإسباني نادي أتلتيك بلباو عبر البريد الإلكتروني بأن فيفا رفض الطلب ومن ثم فرصة استخراج شهادة الانتقال الدولية”

“بلباو لا يزال يعمل من أجل إيجاد حل إيجابي يرضي الأطراف الثلاثة (النصر، لابورت، وأتلتيك بلباو)، ويبحث جميع الإمكانيات القانونية المتاحة”

“في حال عدم إتمام انتقال إيمريك لابورت بشكل نهائي، فإن الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ستُعتبر لاغية وباطلة، دون أي التزامات مالية على أتلتيك بلباو، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة بين النادي، النصر، واللاعب”.

ووفق تقرير صادر عن صحيفة «كوبي» الإسبانية، فإن بيلباو يدرس تقديم مستندات تشمل الاتفاق المبرم بين اللاعب والنصر والنادي الإسباني، لتقديم استئنافًا على قرار «فيفا».

وأكدت التقارير أن بيلباو واثق بأن لابورت سيصبح لاعبًا ويشارك مع الفريق، خلال 15 يومًا.