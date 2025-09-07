بيان رسمي من باريس سان جيرمان ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيان رسمي اليوم الأحد، وجه خلاله انتقادات حادة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

هذه الإتهامات على خلفية تعرض نجميه عثمان ديمبيلي وديزيري دوي لإصابات خلال مشاركتهما الأخيرة مع المنتخب الفرنسي في الجولة الافتتاحية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح النادي في بيانه أن جهازه الطبي قدم مسبقاً للاتحاد الفرنسي تقرير شامل يتضمن توصيات دقيقة حول الوضع البدني للاعبين، وحدود الجهد المطلوب لتفادي أي انتكاسات.

غير أن هذه امعلومات لم تلقى الاهتمام اللازم من الطاقم الطبي للمنتخب، مما أسفر عن ما وصفه النادي بعواقب رياضية وخيمة.

وطالب سان جيرمان بضرورة وضع آلية تعاون طبي رسمية ومنسقة بين الأندية والمنتخب، تضمن أعلى معايير الحذر الطبي وتعزز قنوات التواصل.

وشدد على أن تكرار الإصابات خلال فترات التوقف الدولي أصبح أمر مقلق لا بد من معالجته.

وأشار البيان إلى أن النادي يأمل أن تكون هذه الحوادث دافع لإقرار نظام طبي مشترك يضع صحة اللاعبين فوق أي اعتبار ويحد من تكرار مثل هذه الأزمات.

وعلى صعيد الإصابات، أعلن باريس سان جيرمان أن ديمبيلي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية سيغيبه عن الملاعب ما لا يقل عن ستة أسابيع.

بينما غادر دوي الملعب مصاب في الدقيقة 81 من المباراة ذاتها، ولا يزال يخضع للفحوص الطبية لمعرفة حجم إصابته بدقة.