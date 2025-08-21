أخبار الرياضة

المغربي أمين عدلي إلى بورنموث الإنجليزي

أحمد المدبولي

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده رسمياً مع الجناح الدولي المغربي أمين عدلي قادماً من نادي باير ليفركوزن الألماني.

وبعقد يمتد لخمس سنوات تم الإعلان عن التعاقد مع اللاعب المغربى.

وسينضم عدلي البالغ من العمر 25 عام إلى قائمة المدرب أندوني إيراولا استعداداً لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الجاري.

وكان اللاعب المغربي قد لعب دور محوري في إنجازات باير ليفركوزن خلال موسم 2023/2024 تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

حيث ساهم في تحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس) وخاض 29 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، ليتوّج هدافًا لكأس ألمانيا.

ويمتلك عدلي خبرة أوروبية واسعة بعدما شارك في دوري أبطال أوروبا ووصل مع ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي كما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي مع تولوز موسم 2020/2021.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


