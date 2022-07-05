بوتشيتينيو يرحل رسمياً عن باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو من تدريب الفريق الفرنسي، وقضى المدرب الأرجنتيني فترة ليست قصيرة مع الفريق الفرنسي تُوج خلالها بعدد من الألقاب أهمها الدوري الفرنسي ودوي السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، وكان قد تعاقد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني رغبةً في تحقيق البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا.

إعلان نادي باريس سان جيرمان عن رحيل المدرب

وأوضح حساب النادي الباريسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن رحيل المدرب الأرجنتيني في تدوينة: ” باريس سان جيرمان يؤكد أنه أنهى تعاونه مع ماوريسيو بوتشيتينو”، مضيفاً: ” يتقدم النادي بالشكر لماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه على عملهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل”، يذكر أن ماوريسيو تولى تدريب الفريق منذ 2 يناير لعام 2022 خلفاً للمدرب الألماني توماس توخيل الذي رحل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

بديل بوتشيتينيو في باريس سان جيرمان

وكشفت تقارير أن هناك مفاوضات كبيرة بين النادي الباريسي مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، حيث أكدت التقارير أن الفرنسي هو الأقرب لقيادة فريق باريس سان جيرمان وأنه في الغالب تم الاتفاق مع المدرب ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان تسعى في تعزيز صفوف الفريق لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا وبدأ الاستعداد في وقت مبكر حيث تمكنت الإدارة من تجديد عقد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بعد مفاوضات صعبة خاصةً بعد دخول ريال مدريد في الصفقة.