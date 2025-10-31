بهذه الطريقة.. باريس سان جيرمان يدعم حكيمي ضد صلاح

قالت عدة تقارير صحفية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إتخذت قرارها بدعم نجمها المغربي أشرف حكيمي في سباقه نحو التتويج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2025، في خطوة تهدف لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري الأهم على مستوى اللاعبين الأفارقة.

وقال موقع “لو 360 سبور” المغربى نقلًا عن تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت تسخير كافة إمكاناتها الإعلامية والتسويقية لدعم حكيمي خلال المرحلة المقبلة، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع الفريق في الموسم الماضي وذلك للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقى على حساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وجاء هذا القرار، في محاولة من النادي لتعويض اللاعب عن إحباطه السابق، بعدما ركّز النادي في وقت سابق على دعم الفرنسي عثمان ديمبيلي في سباق الكرة الذهبية العالمية، وهو ما أثار استياء بعض المقربين من النجم المغربي.

حكيمي من أبرز المرشحين

وقال المصدر ذاته أن أشرف حكيمي (26 عامًا) يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة النيجيري أديمولا لوكمان، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في نسختها الماضية، متوقعًا أن تكون المنافسة الأقوى هذا العام بين حكيمي والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

موسما استثنائيا

ولعب النجم المغربي 55 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات خلال الموسم المنقضي، أحرز خلالها 11 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، ليساهم في تتويج فريقه بجميع الألقاب المحلية والقارية باستثناء كأس العالم للأندية.

ووفق رؤية إدارة النادي الباريسي فأن هذه الأرقام تجعل حكيمي أحد أبرز المدافعين في العالم، وأقرب من أي وقت مضى للتتويج بالكرة الذهبية الإفريقية، في حال استمرار دعمه إعلاميًا وجماهيريًا خلال المرحلة المقبلة.