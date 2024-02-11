بهتيم 2005 يتحدى الصعاب ويصعد للقطاعات ويحققون رغبه فقيدهم فرحات

نجح فريق بهتيم مواليد ٢٠٠٥ في تحدي الصعاب والظروف والصعود إلى دوري قطاعات منطقة “القليوبية” قبل انتهاء دوري الترقي بمباراتين بعد سلسلة رائعة من النتائج المبهرة.

حيث خاض فريق بهتيم بقياده مدربه الواعد مصطفي جيشو ٥ مباريات بدوري الترقي، نجح في تحقيق الفوز في ٤ مباريات وتعادل في واحدة ولم يتذوق طعم الهزيمة بعد ليحقق رغبة زميلهم الراحل فرحات اسماعيل الذي توفي منذ فترة قصيرة اثناء احد مباريات الدوري والذي كان يرغب ويحلم بالصعود لدوري القطاعات ليهدون الصعود إلى روحه، والآن نتكركم مع كتيبة الابطال والجهاز.

المدير الفني: مصطفي جيشو.

مدرب عام: ياسين أحمد. المشرف على القطاع: ابراهيم هيكل وجمال عبد السميع.

المشرف من مجلس الادارة: أ/ عبد الواحد المؤنس.

اللاعبون: