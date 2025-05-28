أخبار الرياضة

بن رمضان يغادر إلى تونس بعد إتمام انتقاله للأهلي

أحمد المدبولي

يستعد التونسي محمد علي بن رمضان للسفر إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء كافة إجراءات انضمامه رسمياً إلى صفوف النادي الأهلي، واجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

 

عودة بعد لقاء فاركو

 

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة عقب مباراة الأهلي أمام فاركو، والتي تُختتم بها منافسات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، ليبدأ بعد ذلك مشواره رسمياً مع الاهلى، وينضم إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو، إلى جانب باقي الصفقات المنتظرة.

 

جلسة تصوير وتقديم رسمي

 

وسيقوم بن رمضان بتصوير البرومو الرسمي الخاص بتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام، قبل أن يغادر إلى تونس لقضاء إجازة قصيرة، ثم يعود مجدداً إلى القاهرة للالتحاق بالمعسكر التحضيري للموسم الجديد.

 

ريفيرو يعود لتولي المسؤولية رسمياً

 

وفي السياق ذاته، يعود خوسيه ريفيرو، المدير الفني الإسباني الجديد للأهلي، إلى القاهرة قبل مواجهة فاركو، تمهيداً لإعلان تعيينه رسمياً مدير فني للفريق، بعدما تأجل الإعلان عن التعاقد معه بسبب ارتباطات الفريق المحلية في الفترة الأخيرة.

 


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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