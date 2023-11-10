بنزيما يقود الاتحاد للفوز على أبها بهاتريك عالمي ويصرح: “نونو سانتو أصبح من الماضي”

حقق نادي الاتحاد انتصاراً ثميناً على نظير نادي أبها بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد مستوى هزيل في الفترة الماضية أدى إلى إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وتألق خلال المباراة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما وسجل الهاتريك الأول له في الدوري السعودي هذا الموسم ليقود الاتحاد لحصد ثلاث نقاط غالية تجعله في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

صورة لينزيما وهو يحتفل بهاتريك اليوم، مصدر الصورة: Sports brief

تصريحات بنزيما بعد الفوز على أبها

وأشار بنزيما في تصريحات له عقب المباراة أن هدف الفريق الأساسي الفوز في كل مباراة وقدم الشكر لإدارة نادي الاتحاد على الدعم الذي يقدمونه بصورة مستمرة، وأكد بنزيما على سعادته البالغة بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف ومساعدة الفريق، وعند سؤاله عن نونو سانتو المدرب السابق قال: “مرحلة نونو سانتو أصبحت من الماضي وأمامنا فترة توقف سنعمل خلالها على تصحيح الأوضاع”.

وبهذا الفوز يرجع الاتحاد إلى سكة الانتصارات بعد فترة تذبذب المستوى في الدوري ودوري أبطال آسيا، ويبحث الآن الاتحاد عن مدرب جديد بديل للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.