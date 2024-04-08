بنزيما يقود اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي

فاز اتحاد جدة على نظيره الوحدة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وينتظر اتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي، الفائز من مباراة الهلال والنصر، والتي ستقام مساء اليوم الإثنين، على نفس الملعب.

وستقام المباراة النهائية لكأس الدرعية للسوبر السعودي، يوم الخميس المقبل.

وبالعودة لأحداث مباراة اتحاد جدة والوحدة، فقد تمكن اتحاد جدة من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه الفرنسي كريم بنزيما.

وفي الدقيقة 42، تمكن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الثاني لاتحاد جدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على نظيره الوحدة بهدفين دون رد 2-0.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها حتى نجح اللاعب حسين أحمد العيسى في تسجيل هدف تقليص الفارق للوحدة في الدقيقة (90+7)، لتنتهي المباراة بفوز اتحاد جدة 2-1، والصعود لنهائي السوبر السعودي.

وكان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة الوحدة، نشرها حساب نادي اتحاد جدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس عبد الله المعيوف، لويز فيليبي، أحمد حجازي، مد الله العليان، فواز الصقور، نجولو كانتي، فرحة الشمراني، جوتا، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما

وجلس على دكة بدلاء اتحاد جدة، مجموعة من اللاعبين أبرزهم حسن كادش وعمر هوساوي وصالح العمري وحامد الغامدي وطلال حاجي ومحمد المحاسنة.

وشارك فريق اتحاد جدة في منافسات كأس السوبر السعودي هذا الموسم، باعتباره حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد صراع شرس مع النصر.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، علما بأن الهلال يتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 77 نقطة.

أما فريق النصر يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة، المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويتطلع اتحاد جدة لمصالحة جماهيره بعد توديع منافسات دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد مواطنه الهلال، بالخسارة ذهابا بهدفين دون رد 0-2، ثم تكررت نفس النتيجة في لقاء الإياب، ليضرب “الزعيم” موعدا ناريا ضد العين الإماراتي في نصف النهائي، علما بأن الفريق الإماراتي أطاح بالنصر السعودي خارج البطولة بركلات الترجيح.

وشارك فريق اتحاد جدة مع مدربه مارسيلو جاياردو، في منافسات كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، لكنه ودع البطولة من دور الثمانية بعد خسارته القاسية أمام الأهلي المصري بنتيجة 1-3، علما بأن المارد الأحمر واصل طريقه وحصد الميدالية البرونزية في النهاية، فيما ذهب اللقب المونديالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.