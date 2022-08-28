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بنزيما يعلق على هالاند بعد تسجيله هاتريك

مصطفى ستيتان

دعم النجم الفرنسي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، اللاعب النرويجي ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند، بعد تألق الأخير في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم أمس السبت، ضمن منافسة الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

كريم بنزيما

وتمكن مانشستر سيتي أن يقلب النتيجة بعد أن كان متأخراً بهدفين، لتصبح النتيجة 4-2 سجل منها هالاند ثلاثة أهداف ” هاتريك “.

وعقب المباراة نشر هالاند صورة لنفسه ألتقطت له خلال المباراة، نشرها عبر حسابه في ” انستجرام ” وكتب عليها : ” لا توجد كلمات تصف هذا “.

هالاند يسجل هاتريك في رباعية مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وعلق كريم بنزيما على الصورة برسوم تعبيرية للنيران، إشارةً إلى أن هالاند قدم أداءاً مميزاً في المباراة.

وكان هالاند في وقتٍ سابق قد امتدح كريم بنزيما، عندما سُئل عن سبب انضمامه لمانشستر سيتي.

مصطفى ستيتان

24 عام من فلسطين، كاتب ومدون معتمد في موقع نجوم مصرية


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