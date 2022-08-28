بنزيما يعلق على هالاند بعد تسجيله هاتريك

دعم النجم الفرنسي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، اللاعب النرويجي ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند، بعد تألق الأخير في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم أمس السبت، ضمن منافسة الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وتمكن مانشستر سيتي أن يقلب النتيجة بعد أن كان متأخراً بهدفين، لتصبح النتيجة 4-2 سجل منها هالاند ثلاثة أهداف ” هاتريك “.

وعقب المباراة نشر هالاند صورة لنفسه ألتقطت له خلال المباراة، نشرها عبر حسابه في ” انستجرام ” وكتب عليها : ” لا توجد كلمات تصف هذا “.

وعلق كريم بنزيما على الصورة برسوم تعبيرية للنيران، إشارةً إلى أن هالاند قدم أداءاً مميزاً في المباراة.

وكان هالاند في وقتٍ سابق قد امتدح كريم بنزيما، عندما سُئل عن سبب انضمامه لمانشستر سيتي.