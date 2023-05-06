بنزيما ومودريتش على رأس قائمة ريال مدريد استعدادًا للمواجهة النارية أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد الفريق الملكي ريال مدريد اليوم السبت الموافق 6 مايو من عام 2023 للمواجهة المرتقبة أمام نادي أوساسونا، وذلك ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا، في اللقاء الذي سيقام على ملعب كارتوخا.

وقد شهدت قائمة المدير الفني الإيطالي المخضرم للملكي كارلو أنشيلوتي عن عودة كلًا من”بنزيما ومودريتش والابا وميندي” بعد الغياب بسبب الإصابة في الفترة الماضية.

وجاءت القائمة الكاملة للملكي الليلة كالتالي:

حراسة المرمى كورتوا، لونين، لوبيز. الدفاع ميليتاو، كارفخال، ألابا، فيرنانديز، فاسكيز، ميندي، رودريجو، أودريازولا، فاييخو. خط الوسط مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، كروس، سيبايوس. الهجوم بنزيما، هازارد، فينيسيوس، أسينسيو، دياز.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة بينهما في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، الثانية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويسعى النادي الملكي من تلك المواجهة إلى تحقيق اللقب للمرة رقم 20 في تاريخه، حيث كانت المرة الأخيرة التي فاز بها الريال بالبطولة خلال عام 2015 أمام الفريق الكتالوني، بعدما انتصر بنتيجة هدفين لهدف.

ويبتعد ريال مدريد هذا الموسم بشكل كبير من تحقيق لقب الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد تألق الفريق الكتالوني بشكل كبير وتربعه على صدارة جدول الترتيب واقترابه من حسم اللقب.

ويتواجد الملكي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 68 نقطة بعدما خاض 33 لقاء حتى الآن، بينما يحل أتلتيكو مدريد في الوصافة برصيد 69 نقطة، فيما يتواجد الفريق الكتالوني في الصدارة برصيد 82 نقطة.

وتلقى ريال مدريد هذا الموسم 7 هزائم في منافسات الدوري الإسباني كانت السبب وراء تواجده ثالثًا بجدول الترتيب، بينما لم يتعرض برشلونة للهزيمة طوال هذا الموسم سوى في 3 مواجهات فقط.