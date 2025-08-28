بموافقة ألونسو.. ريال مدريد يبدأ تجهيز حارسه المستقبلي لخلافة كورتوا

حددت الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد خطة استراتيجية شاملة لتطوير حارسه الشاب فران جونزاليس، البالغ من العمر 20 عامًا، ليصبح أحد ركائز الفريق في المستقبل القريب، وسط إشراف مباشر من مدرب حراس الفريق الأول لويس يوبس وموافقة المدرب تشابي ألونسو.

موهبة واعدة

ويمكن القول أن الحارس جونزاليس أحد أبرز المواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى داخل النادي، حيث تم تصعيده صيف 2023 من فريق الشباب إلى الفريق الأول ليصبح الحارس الثالث تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بعد أن أبدى يوبس إعجابه الكبير بإمكاناته البدنية والفنية التي تشبه مواصفات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وبحسب الخطة الجديدة التى كشفتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، سيواصل جونزاليس التدرب مع الفريق الأول في أيام محددة أسبوعيًا تحت إشراف يوبس، بينما يقضي بقية وقته مع فريق ريال مدريد كاستيا تحت قيادة المدرب أربيلوا، حيث سيكون الحارس الأساسي في أكبر عدد ممكن من المباريات هذا الموسم.

متى يتم إستدعاءه

كما سيجرى استدعاؤه إلى قائمة الفريق الأول فقط في حالات الضرورة، مثل غياب كورتوا أو أندريه لونين، أو في مباريات خاصة كدوري أبطال أوروبا.

ويتعاون يوبس مع الحارس السابق للفريق دييجو لوبيز، المدرب الحالي لحراس كاستيا، من أجل متابعة تطور جونزاليس وصقل مهاراته، في خطوة تهدف إلى تسريع عملية إعداده ليكون الحارس الأول للمستقبل.

وكانت خطة مماثلة قد وضعت الموسم الماضي، لكنها تعثرت بسبب خيارات راؤول جونزاليس، مدرب كاستيا آنذاك، الذي استبعد الحارس الشاب من حساباته في النصف الثاني من الموسم، ليشارك في 19 مباراة فقط بدلاً من الرقم المتوقع.

ولتفادي تكرار ذلك، تم الاتفاق منذ بداية الموسم الحالي على استراتيجية واضحة تضمن حصوله على أكبر قدر من دقائق اللعب.