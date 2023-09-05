بمقابلة تلفزيونية… نيمار: “عشنا الجحيم أنا وميسي مع باريس سان جرمان”

أعرب المهاجم البرازيلي المنتقل حديثا لفريق الهلال السعودي نيمار، عن مدى سعادته لخطف ميسي مع الأرجنتين بطولة كأس العالم قطر 2022، كما أنه يتمنى له المزيد من التألق بالدوري الأمريكي مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

نيمار وميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان_ المصدر: موقع btolat

كما كشف نيمار عن عدة تفاصيل وأشياء حدثت له ومع صديقه ميسي أثناء المقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية، حيث يذكر أن نيمار قد زامل ميسي مع باريس سان جيرمان لمدة سنتين منذ بداية عام 2021.

وقال نيمار: “لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا”.

ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان

تمكن نيمار من إحراز لقب الدوري الفرنسي 5 مرات من أصل 6 قد شارك فيهم منذ انضمامه لصفوف الفريق الفرنسي، ولكن لم ينجح في قيادة الفريق لإحراز لقب دوري ابطال اوروبا وكذلك الأمر مع ليونيل ميسي.

كما يذكر أن نيمار قد عانى كثيرا بجانب ميسي من صافرات الاستهجان الصادرة من جماهير باريس في الآونة الأخيرة، وهذا بسبب تدنى مستوى الفريق أثناء تواجدهم، حيث يعتقد الجماهير أن الثنائى لم يقدموا الأداء المتوقع منهم.

كما تابع نيمار أثناء حديثه قائلاً: “كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ… للأسف لم ننجح”.

فعلى الرغم من الأموال الطائلة التي صرفتها إدارة نادي باريس سان جيرمان، ولكن لم يتمكن الفريق من فك عقدة الفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا، حيث اخر إنجاز حققه الفريق كان بعام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.