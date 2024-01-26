بمشاركة 20 منتخبًا .. موعد إنطلاق كأس آسيا الإلكترونية في نسختها الأولى

تنطلق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بمشاركة أفضل المواهب في القارة.

كأس اسيا الالكترونية 2023 _ مصدر الصورة: سكاي نيوز

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 20 اتحاداً عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتقام بالتزامن مع إقامة النسخة الـ18 من كأس آسيا لكرة القدم والمقامة منافساتها حالياً في الدوحة.

ويلعب بإسم المنتخب السعودي في البطولة 6 لاعبين هم سعود العياف وعبدالعزيز البحيري وأحمد العمري وأمجد القرني وخالد المنصور وزياد العنزي .

وفي نفس السياق وُزعت المنتخبات الـ20 المشاركة على أربع مجموعات من ثلاثة فرق، ومجموعتين من أربعة، ويضم كل فريق لاعبين رئيسيين ولاعبًا بديلاً ، ويتقابل الفريق مع بقية فرق المجموعة مرتين في مباريات مدتها 12 دقيقة بواقع لاعبين أمام لاعبين.

ويبدأ دور المجموعات في الأول من فبراير المقبل، حينما تواجه قطر لبنان في المجموعة الأولى، وأوزبكستان مع سوريا في المجموعة الثانية، وبعدها تلتقي قطر مع طاجيكستان وأوزبكستان مع الهند بجانب مواجهة الإمارات مع هونج كونج الصين، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وتستمر المنافسات حيث تلعب فيتنام مع اليابان ضمن المجموعة الرابعة، وتواجه ماليزيا الأردن في المجموعة الخامسة ، ثم تعود فيتنام لمواجهة إندونيسيا، بينما تلعب جمهورية كوريا مع البحرين بجانب مواجهة قرغيزستان مع السعودية بافتتاح منافسات المجموعة السادسة.

ويشهد ختام اليوم الافتتاحي الأول، مواجهة الأردن مع جمهورية كوريا ضمن المجموعة الخامسة، وضمن المجموعة السادسة تلعب السعودية مع عمان في حين تواجه تايلاند قرغيزستان.

وسوف تستمر مباريات البطولة بإقامة العديد منها في اليوم الثاني، حيث تلتقي طاجيكستان مع لبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما تلعب سوريا مع الهند في المجموعة الثانية كما تلتقي هونج كونج إيران في المجموعة الثالثة، في حين تلعب اليابان مع إندونيسيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتختتم مباريات المجموعة الثالثة بمواجهة إيران مع الإمارات، بينما تلعب البحرين في الوقت نفسه مع ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة، وبعد ذلك تواجه الأردن ، قبل مواجهة عمان مع تايلاند.

ومن المقرر أن ينتهي دور المجموعات حينما تلعب كوريا الجنوبية مع ماليزيا في المجموعة الخامسة، بينما تلعب السعودية مع تايلاند وتواجه قرغيزستان عمان في آخر مواجهات هذا الدور.