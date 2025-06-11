بمشاركة منتخب السعودية | المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي لـ كأس العالم 2026

مع انتهاء الجولة العاشرة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، اتضحت ملامح منتخبات الملحق القاري، وكذلك التي ضمنت التأهل المباشر إلى نهائيات المونديال، الذي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم للأندية 2026 شهدت انتصارات متوقعة للمنتخبات الكبرى، حيث فازت منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، وإيران.

وضمنت المنتخبات المذكورة آنفًا تأهلها مسبقًا إلى نهائيات كأس العالم، بينما سقط منتخب الأردن في فخ الخسارة أمام العراق، لكنه كان قد حسم تأهله قبل المباراة.

منتخب السعودية يسقط أمام أستراليا

وعلى ملعب “الإنماء” في جدة، حقق منتخب أستراليا الفوز على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليؤكد احتلاله المركز الثاني في المجموعة.

بينما كان الأخضر السعودي بحاجة لتحقيق الفوز بفارق 5 أهداف من أجل انتزاع بطاقة التأهل المباشر، إلا أن الخسارة دفعته نحو الملحق الآسيوي، ليواصل رحلته نحو حلم المونديال من خلال مرحلة جديدة.

منتخب عمان يحجز مكانه في الملحق الآسيوي

وضمن المنتخب العماني المشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، بعد تعادل قاتل أمام فلسطين بنتيجة 1-1، حيث جاء هدف التعادل في 6+90 من ركلة جزاء، منح بها “الخناجر” بطاقة المرور إلى المرحلة التالية.

منتخبات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

من المقرر أن يتنافس في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 6 منتخبات تم تقسيمها إلى ثلاث تصنيفات، وجاءت على النحو التالي:

التصنيف الأول: السعودية، قطر

التصنيف الثاني: العراق، الإمارات

التصنيف الثالث: عمان، إندونيسيا

وسيتأهل أول كل مجموعة من المجموعتين في الملحق إلى كأس العالم مباشرة، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مواجهتين لتحديد الفريق المتجه إلى الملحق العالمي.

وفي سياق متصل، سوق تُسحب قرعة الملحق الآسيوي يوم 17 من يوليو المقبل، في وقت تأهلت فيه رسميًا منتخبات: اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، الأردن، وأوزبكستان إلى المونديال القادم رسميًا ومبكرًا.