بمشاركة علي معلول.. تونس تخسر من ناميبيا في أمم أفريقيا

استهل منتخب تونس، مشواره في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بخسارة مفاجئة أمام ناميبيا بهدف دون رد 0-1 مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

من لقاء تونس وناميبيا - مصدر الصورة: حساب الكاف على تويتر

نتيجة التعادل السلبي سيطرت على مجريات الأمور حتى الدقيقة 88 عندما تمكن اللاعب ديون هوتو من تسجيل الهدف الأول لصالح ناميبيا.

وفشل لاعبو نسور قرطاج في تصحيح الأمور، لتنتهي المباراة بفوز ناميبيا.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة رفقة ناميبيا ومالي وجنوب أفريقيا.