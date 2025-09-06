بمشاركة صلاح ومرموش.. مواعيد مواجهات الدور الثالث من كأس كاراباو

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الستار عن جدول مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو بجانب القنوات الناقلة للموسم الحالي 2025-26 وسط منافسة شرسة بين الأندية المشاركة أبرزها نيوكاسل يونايتد بطل النسخة الأخيرة.

موعد مباراة حامل اللقب

ومن المقرر أن يتواجد نيوكاسل يونايتد – حامل اللقب – في المنافسة من هذه المرحلة، حيث يستضيف برادفورد سيتي يوم الأربعاء 24 سبتمبر، في لقاء منقول عبر Sky Sports+.

أما قمة هذه الجولة، فستكون بين ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي الممتاز) وساوثهامبتون، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، كذلك، يلتقي أرسنال مع بورت فايل يوم الأربعاء 24 سبتمبر.

وستُقام مواجهات الدور الثالث على مدار أسبوعين بين 15 و24 سبتمبر، مع مراعاة جداول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وإليكم جدول المباريات الكاملة الخاصة بالدور الثالث:

الثلاثاء 16 سبتمبر

برينتفورد × أستون فيلا

شيفيلد وينزداي × [ريمسبي تاون

كريستال بالاس × ميلوول

الأربعاء 17 سبتمبر

سوانسي سيتي × نوتنغهام فورست

الثلاثاء 23 سبتمبر

ليفربول × ساوثهامبتون

بيرنلي × كارديف سيتي

ريكسهام × ريدينج

ويجان أثليتيك × ويكومب واندررز

بارنسلي × برايتون

فولهام × كامبريدج يونايتد

لينكولن سيتي × تشيلسي

وولفرهامبتون × إيفرتون

الأربعاء 24 سبتمبر

بورت فايل × أرسنال

هدرسفيلد تاون × مانشستر سيتي

نيوكاسل يونايتد × برادفورد سيتي

توتنهام × دونكاستر روفرز