بمشاركة “رونالدو”، الشياطين الحُمر في مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

محمد خير الحوراني

في مواجهة ساخنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلتقي الشياطين الحُمر “مانشيستر يونايتد” و برينتفورد عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب “جريفين بارك”، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 17 من المسابقة، ويحتل فريق مانشيستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المرتبة 14 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 23نقطة.

بمشاركة "رونالدو"، الشياطين الحُمر في مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

أزمات متتالية ونزيف نِقَاط

وكان “الشياطين الحمر” الذي يعاني عدم الاستقرار والانقسام حول طريقة عمل المدرب الألماني رالف رانجنيك، لم يتمكن من تحقيق الفوز خلال الجولتين السابقتين بعد خسارة أمام وولفرهامبتون 0-1 في الجولة الـ 21، وتعادل مع أستون فيلا بنتيجة 2-2 بالجولة الـ 22.

ويحتاج الـ “مان يونايتد” إلى الفوز في لقاء اليوم ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي وحجز مقعداً له في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

مقالات ذات صلة:

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2021 – 2022 والقنوات الناقلة لها

مشاركة رونالدو وحل أزمة أنتوني

وكان المدير الفني للشياطين الحمر قد تحدث عن إمكانية مشاركة الثنائي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد في مباراة اليوم بعد عودتهم إلى المران الجماعي مع الفريق، إضافة إلى حل أزمة النجم الفرنسي أنتوني مارسيال وإمكانية مشاركته أيضاً في لقاء الشياطين الحمر ضد برينتفورد مساء اليوم.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.