بمشاركة “رونالدو”، الشياطين الحُمر في مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم

في مواجهة ساخنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلتقي الشياطين الحُمر “مانشيستر يونايتد” و برينتفورد عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب “جريفين بارك”، ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة 17 من المسابقة، ويحتل فريق مانشيستر يونايتد المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المرتبة 14 من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 23نقطة.

أزمات متتالية ونزيف نِقَاط

وكان “الشياطين الحمر” الذي يعاني عدم الاستقرار والانقسام حول طريقة عمل المدرب الألماني رالف رانجنيك، لم يتمكن من تحقيق الفوز خلال الجولتين السابقتين بعد خسارة أمام وولفرهامبتون 0-1 في الجولة الـ 21، وتعادل مع أستون فيلا بنتيجة 2-2 بالجولة الـ 22.

ويحتاج الـ “مان يونايتد” إلى الفوز في لقاء اليوم ليتقدم إلى المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي وحجز مقعداً له في دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

مشاركة رونالدو وحل أزمة أنتوني

وكان المدير الفني للشياطين الحمر قد تحدث عن إمكانية مشاركة الثنائي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد في مباراة اليوم بعد عودتهم إلى المران الجماعي مع الفريق، إضافة إلى حل أزمة النجم الفرنسي أنتوني مارسيال وإمكانية مشاركته أيضاً في لقاء الشياطين الحمر ضد برينتفورد مساء اليوم.