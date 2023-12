بمشاركة الأهلي والهلال والوداد، تعرف علي الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والأماكن الشاغرة

لأول مرة في تاريخ كأس العالم للأندية ستشهد بطولة 2025 مشاركة 32 فريقا.

وحتى الآن تم الإعلان عن تأهل بعض الفرق وتبقى بعض المقاعد لم تحسم بعد.

The Club World Cup trophy is seen ahead of the 2021 FIFA Club World Cup final football match between Brazil's Palmeiras and England's Chelsea at Mohammed Bin Zayed stadium in Abu Dhabi, on February 12, 2022. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

والفرق المتأهلة هي

في أوربا تأهل تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي كونهم فازوا بدوري أبطال أوروبا في المواسم السابقة.

بعد احتساب تصنيف الأندية الأوروبية وفقا لأدائها في دوري أبطال أوروبا خلال الأربعة مواسم الأخيرة، تم تأهيل بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وبورتو البرتغالي، وتبقى 3 مقاعد لا تزال شاغرة للأندية الأوروبية الأخرى بناء على أدائها في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي ليصبح إجمالي عدد الفرق الأوروبية بالبطولة في نظامها الجديد أحد عشر فريق.

تم تأكيد مشاركة الأهلي المصري والوداد المغربي من إفريقيا، والهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني من آسيا. بالإضافة إلى الفرق البرازيلية بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي الفائزة بكأس كوبا ليبرتادورس، وتم تأهيل فرق من أميركا الشمالية مثل مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأميركي وليون المكسيكي، وكذا وتم تأهل فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من أوقيانوسيا.

كما تم اعتماد تصنيف آخر لحساب نتائج الأندية في الاتحادات القارية الأخرى مثل إفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية والوسطى والكاريبي، حيث إنه من المرجح أن تحصل فرق من إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية على مقاعد في البطولة.

باختصار فقد تم تحديد معظم المقاعد بالبطولة وذلك بناء على النتائج السابقة في البطولات القارية، كما أن بعض المقاعد ما زالت تحتاج إلى تحديد بناء على النتائج الحالية والتصنيف العالمي المعتمد من قبل FIFA.