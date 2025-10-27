بلينجهام فى انتظار عقوبة رادعة بعد قيامه بتكرار حركة غير لائقة

أثار النجم الإنجليزي جود بيلينجهام جدلاً كبيراً بسبب إيماءة قام بها في المباراة النارية التى أقيمت بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مواجهات الكلاسيكو.وهى تكرار لنفس الحركة التى قام بها مع منتخب بلاده فى بطولة يورو 2025.

شهدت المباراة أداءً بارزاً من بيلينجهام، وقام بعمل تمريرة حاسمة ليتقدم النادى الملكى بهدف ثم سجل الهدف الثانى، ليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 2-1. لكن بعد هدفه، كرر نفس الإيماءة التي سبق وأن عرضته لدفع غرامة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، حركة يد باتجاه العانة مع إخراج اللسان، وسط أجواء من التوتر بدأت عندما طرد اللاعب الإسباني بيدري ووقعت مشادة على دكة البدلاء بين لاعبي ريال مدريد ولامين يمال.

هذا التصرف يعيد فتح باب العقوبات التأديبية أمام بيلينجهام، الذي سبق وتعرض لغرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه استرليني مع ايقافه مباراة واحدة، إثر ما فعله مع منتخب بلاده في يورو 2024. ومن المتوقع أن يقوم الإتحاد الأسبانى لكرة القدم بفرض عقوبة على اللاعب بحسب اللوائح الموجودة بالإتحاد.

من جهة أخرى، علق الكثير من النقاد على أداء بيلينجهام وقالوا أنه أثبت مرة أخرى أنه لاعب بمستوى استثنائي فقد صنع هدفاً ووقام بتسجيل هدف في مباراة عالية الضغط، وهو ما يعزز وجوده داخل ريال مدريد وكذلك ضمن منتخب إنجلترا، رغم الغيابات الأخيرة التي طالت الأخير