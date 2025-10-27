أخبار الرياضة

بلينجهام فى انتظار عقوبة رادعة بعد قيامه بتكرار حركة غير لائقة

هاني شمس

أثار النجم الإنجليزي جود بيلينجهام جدلاً كبيراً بسبب إيماءة قام بها في المباراة النارية التى أقيمت بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن مواجهات الكلاسيكو.وهى تكرار لنفس الحركة التى قام بها مع منتخب بلاده فى بطولة يورو 2025.

شهدت المباراة أداءً بارزاً من بيلينجهام، وقام بعمل تمريرة حاسمة ليتقدم النادى الملكى بهدف ثم سجل الهدف الثانى، ليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 2-1. لكن بعد هدفه، كرر نفس الإيماءة التي سبق وأن عرضته لدفع غرامة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، حركة يد باتجاه العانة مع إخراج اللسان، وسط أجواء من التوتر بدأت عندما طرد اللاعب الإسباني بيدري ووقعت مشادة على دكة البدلاء بين لاعبي ريال مدريد ولامين يمال.

هذا التصرف يعيد فتح باب العقوبات التأديبية أمام بيلينجهام، الذي سبق وتعرض لغرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه استرليني مع ايقافه مباراة واحدة، إثر ما فعله مع منتخب بلاده في يورو 2024. ومن المتوقع أن يقوم الإتحاد الأسبانى لكرة القدم بفرض عقوبة على اللاعب بحسب اللوائح الموجودة بالإتحاد.

من جهة أخرى، علق الكثير من النقاد على أداء بيلينجهام وقالوا أنه أثبت مرة أخرى أنه لاعب بمستوى استثنائي فقد صنع هدفاً ووقام بتسجيل هدف في مباراة عالية الضغط، وهو ما يعزز وجوده داخل ريال مدريد وكذلك ضمن منتخب إنجلترا، رغم الغيابات الأخيرة التي طالت الأخير

عن الكاتب:
هاني شمس

كاتب ورسام صحفى
نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم
عضو نقابة الصحفيين المصريين


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.