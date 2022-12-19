بكلمة واحدة.. أول تغريدة لمبابي بعد ضياع حلم المونديال

بعد خسارة فرنسا أمام الأرجنتين في مونديال كأس العالم في قطر، من ركلات الترجيح بعد تعادلهم في الوقت الأصلي وكذلك الوقت الإضافى3-3 لكل فريق.

أحرز فيها مبابى أهداف فريقه الثلاثة اثنتين من ركلات الجزاء والثالثة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبذلك أصبح أهداف مبابى 8 أهداف في مونديال قطر وهو رقم لم يتم تحقيقه منذ مونديال كوريا الجنوبية واليابان مع البرازيلي رونالدو بحصيلة 8 أهداف.

بعد انتهاء المباراة ومرور أكثر من 12 ساعة غرد مبابى على صفحته الرسمية على “تويتر” بكلمة واحدة “سنعود” وأردف معها صورته بالحذاء الذهبي والذي تسلمه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكونه هداف البطولة برصيد 8 أهداف.

تأثر مبابى بالخسارة أمام غريمة الأرجنتين ورفض التعليق على الخسارة.