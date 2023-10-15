بقيمة 250 ألف دولار.. أمير سعودي يحصل على أغلى تذكرة في تاريخ دوري روشن

اشترى الأمير السعودي “عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز” أغلى تذكرة في تاريخ دوري “روشن”، والتي بلغ قيمتها مليون ريال سعودي (266 ألف دولار)، وذلك لحضور مباريات نادي الشباب في المسابقة.

وستُلعب مباراة فريق الشباب المقبلة ضد فريق الطائي على أرضية ملعب الشباب، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وأعلن نادي الشباب عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن شراء الأمير السعودي عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز أغلى تذكرة في تاريخ الدوري السعودي، بقيمة مليون ريال سعودي (266 ألف دولار).

بقيمة "مليون ريال" التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي..

بإسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز 🏟️🔥🎟️ pic.twitter.com/g4J6BxhsX6 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 14, 2023

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشباب محمد المنجم، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد” على قناة “MBC”، أن التذكرة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي تتضمن العديد من المميزات، وهي سابقة جديدة في المسابقة.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب محمد المنجم، أن الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز من أبرز الداعمين للنادي، ويبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق أهداف النادي.