بفوز ساحق.. كيشو يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة السويد الدولية 

توج منذ قليل المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو بالميدالية الذهبية في بطولة السويد الدولية للمصارعة الحرة، التي أقيمت في مدينة ستوكهولم خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري.

وحقق كيشو الميدالية الذهبية في وزن 67 كجم، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل كرواتيا بنتيجة 8/0.

بطل مصر يكتسح جميع المنافسين دون إستثناء

هذا بالإضافة إلى إكتساحه الساحق في دور المجموعات بالفوز على بطل أوكرانيا 4/0 وبطل فنلندا بنتيجة 12/0.

وبذلك يواصل كيشو مسيرته الناجحة في عالم المصارعة، حيث سبق له الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وميدالية ذهبية في بطولة العالم 2021.

وأعرب كيشو عن سعادته بالفوز بالميدالية الذهبية، وقال: “إنني في منتهى السعادة بهذا الفوز، ويشرفني أن أهديه امصر وإلى جميع المصريين”.

كيشو بفوز بإكتساح جميع اللاعبين ويحقق الذهبية – صور مجمعة مصدرها جوجل

تهنئة وزير الشباب والرياضة للاعب

من جانبه، حرص وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، على تهنئة كيشو بالفوز بالميدالية الذهبية، وقال: ” بسعدني أن أهنئ المصارع محمد إبراهيم كيشو بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية ببطولة السويد الدولية، حيث يعد إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل بالانتصارات”.

وأضاف وزير الشباب: “كما أنني أثق أيضا في قدرة كيشو على مواصلة المزيد والمزيد من الإنجازات، ورفع علم مصر عاليا في المحافل الدولية”.

يذكر أن بطولة السويد الدولية للمصارعة الحرة هي إحدى البطولات الكبرى في العالم، وشارك فيها أكثر من 300 مصارع من مختلف الدول.