بعد 8 أعوام .. الشباب ينتصر على الهلال ويرد الدين بفوز ساحق!

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم في الشباب من تحقيق انتصار لم يحدث منذ أكثر من 8 أعوام على فريق الهلال، بعد أن تمكّن من الفوز عليه بنتيجة 3-0 يوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ينسب انتصار “الليوث” في هذه المباراة إلى ثلاثة لاعبين هم: حسين القحطاني، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، وهتان باهبري، الذين سجلوا الأهداف في الشوط الثاني، في الدقائق “55 و68 و90+7”. وبهذا الفوز، يحقق الفريق ما فشل في تحقيقه ضد الفريق الأزرق خلال الـ8 سنوات الماضية.

تاريخ مواجهات الشباب والهلال

كان آخر انتصار للفريق كان قبل 3095 يومًا، في المباراة التي جمعتهم في الـ17 من أكتوبر 2014، والتي انتهت بفوز “الليوث” بنتيجة 1-0، بفضل هدف من تسجيل اللاعب الكوري الجنوبي بارك تشو يونج في الجولة السابعة من موسم 2014-2015 للدوري السعودي.

حقق فريق الشباب لكرة القدم العديد من المكاسب بعد فوزه، حيث استطاع أن يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بفارق نقطتين عن الفريق الأزرق الذي تراجع للمركز الرابع، كما استطاع العودة لنغمة الانتصارات بعد التعادل السابق مع الرائد بنتيجة «1-1»، وقد ارتفع عدد انتصاراته أمام الهلال ليصل إلى خمسة مقابل 16 انتصارًا للهلال، وتعادلا في 9 مباريات، في إطار 30 مواجهة جمعتهما في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ بداية الموسم الرياضي 2008-2009.