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بعد 503 دقيقة لعب… جماهير الجزيرة الإماراتي تختار أشرف بن شرقي كأفضل لاعب في مباراة الوصل

ياسمين عبد العليم

وقع اختيار جماهير الجزيرة الإماراتي على اللاعب أشرف بن شرقي كأفضل لاعب خلال مباراة الوصل التي انطلقت أمس وذلك ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وقد كان السبب في هذا الاختيار هو قيام بن شرقي في تسجيل هدفي الجزيرة، ليثبت نجاحه من خلال هذين الهدفين كأول هدفين له مع فريقه الإماراتي الذي انتقل إليه بعد نادي الزمالك، كما قامت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة بنشر صورة بن شرقي وعلقت عليها بأنه هو رجل المباراة وكتبت”صاحب الهدفين هو أفضل لاعب في مباراة الوصل بتصويت الجماهير” 

اشرف
أشرف بن شرقي افضل لاعب
أشرف بن شرقي افضل لاعب

بعد 503 دقيقة لعب… جماهير الجزيرة الإماراتي تختار أشرف بن شرقي كأفضل لاعب في مباراة الوصل

على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها اللاعب المغربي بن شرقي في بداية هذا الموسم بسبب عدم تسجيل أي أهداف في المباريات السابقة، لكنه استطاع ان يثبت نفسه وينجح في إحراز هدفين في مواجهة الوصل ويقدم مستوى فني رائع أشاد به الجميع. 

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

فقد استطاع بعد 503 دقيقة لعب مع فريقه الإماراتي نجح أن يخترق شباك الوصل في مباراة أمس وأحرز هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري ادنك للمحترفين. 

مباراة الجزيرة أمام الوصل
مباراة الجزيرة أمام الوصل

انتقال بن شرقي من نادي الزمالك الي نادي الجزيرة

تم ضم بن شرقي خلال فترة التعاقد الشتوية الى نادي الجزيرة الإماراتي بعد أن كان في نادي الزمالك المصري، وقد لاقت تلك الصفقه اهتمام كبير بسبب مستوى بن شرقي المميز وتهافت العديد من الأندية لضمه اليها وكسب توقيعه، لكنه لم يستطع ان يقدم المستوى المطلوب والمتوقع منذ بداية انتقاله للجزيرة ولم يحرز أي أهداف حتى جاءت مباراة الوصل التي غيرت سير الأحداث واحرز خلالها هدفين استعاد بهما مستواه الكروي المنشود. 

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

وقد قام بن شرقي باحراز الهدف الاول في الدقيقة 21، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 41، وهذا ماجعل الجماهير تشجعه بحماس وروح معنوية مرتفعة وتطلق عليه لقب رجل المباراة، كما حظي بدعم كبير من الجمهور واستطاع أن يعيد الفريق لينافس على صدارة جدول الترتيب.

أشرف بن شرقي رجل المباراة
أشرف بن شرقي رجل المباراة

تعليق مارسيل كايزر على بن شرقي

عبر مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة عن مدى سعادته بتالق أشرف بن شرقي وقال: “سعيد لأجل تألقه وبداية وصوله لشباك المنافسين، وسعيد أيضاً من أجل فريقي لأن تألق لاعب مميز مثل أشرف بن شرقي مهم جداً في المرحلة المقبلة، كما أن نجاحه في إحراز الأهداف يمنح الفريق خيارات إضافية، ويؤكد أن هنالك أكثر من لاعب بإمكانه أداء هذه المهمة، فعندما غاب مبخوت عن هز الشباك ظهر أشرف بن شرقي، هذا بالتأكيد شيء رائع، ونتمنى أن تتواصل النتائج الإيجابية في بقية مشوار الموسم”.

ياسمين عبد العليم

حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة تخصص علاقات عامة وإعلان.
أبلغ من العمر 29 عاما، واعمل في مجال كتابة المحتوى منذ عام 2019، كتبت في مختلف الموضوعات الهامة في حياتنا اليوميه، وخاصة في مجال الصحة والأخبار العامة وكتابة محتوى تسويق للمنتجات على الكثير من مواقع التسويق المعروفة، أسعى لتقديم محتوى هادف ومفيد من مصادر رسمية موثوقة.

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