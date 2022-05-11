بعد هزيمة الزمالك.. رد فعل غير متوقع من خالد الغندور

تلقي فريق الزمالك هزيمة صادمة لكل عشاقه وجماهيره، بعد أن تغلب عليه فريق إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهرة مساء الثلاثاء 10 مايو.

لماذا خسر الزمالك من إنبي؟

تحدثنا كثيرا في الأيام الماضية فيما يخص مستوي ناد الزمالك، وذكرنا أن فوز الفريق الأبيض بالمباريات لا يعبر عن قوة حقيقية داخل أرضية الملعب.

إذا تابعت كل المباريات الماضية لفريق الزمالك؛ ستجد أن الفوز يأتي بصعوبة بالغة، حتي عندما إلتقي مع فريق يصارع الهبوط مثل “إيسترن كومباني” كان تفوقه عليه ليس هينا ولا سهلا.

وفي مباراة الزمالك وإنبي وضح للجميع مستوي الزمالك الحقيقي، وغابت حلول المدير الفني “جوسفالدو فيريرا” عندما واجه فريق يلعب بروح عالية وأداء تكتيكي منضبط طوال شوطي اللقاء.

وعلي جانب أخر ظهر علي لاعبي الزمالك كثير من الإرهاق، نظرا لأن المدير الفني يعتمد بشكل كامل علي نفس اللاعبين في كل مباريات الدوري المصري، وهو أمر يصعب استمراره خاصة مع اللاعب المصري.

رد فعل خالد الغندور عقب هزيمة الزمالك

الكابتن خالد الغندور هو أحد أبرز نجوم الزمالك السابقين، والذين توجوا مع القلعة البيضاء بكثير من البطولات، وهو أيضا أحد أهم المدافعين عن الزمالك في كل الأوقات ويدعمه في كل الأزمات.

ومن المعروف عنه أنه دائم الدعم واختلاق المبررات لعثرات لاعبي الزمالك، ودائما مايثير الجدل حول وجود أخطاء تحكيمية تسببت في هزيمة أو تعادل فريق الزمالك.

وعلي غير المعتاد، خرج خالد الغندور وكتب علي صفحته الرسمية علي موقع “فيسبوك” بعد هزيمة الزمالك من إنبي مباشرة: :أن فريق الزمالك افتقد كل شيء في تلك المباراة، غابت الروح ولم يظهر الفريق بالمستوي المطلوب، ولم يكن هناك تكتيك واضح في الملعب”.

لم يكتف خالد الغندور بذلك، بل أشاد بفريق إنبي ومديره الفني الزملكاوي حلمي طولان، وأكد علي أن الفريق البترولي كان يستحق الفوز أمام الزمالك الذي لم يقدم شيئا.

الزمالك يمنح بيراميدز والأهلي فرصة عظيمة

بهذه النتيجة وضع فريق الزمالك نفسه في مأزق؛ بعد أن منح فرصة كبيرة لناد بيراميدز حتي يتساوى معه في النقاط “41 نقطة” إذا حقق الفوز في مبارياته المؤجلة. كما سوف يمنح الأهلي فرصة أكبر لتصدر الدوري المصري بفارق أربعة نقاط إذا انتصر في كل مؤجلاته.