بعد هدفه ال200 مع الريدز، تعرف على ترتيب محمد صلاح بين هدافي الدوري

نجح اليوم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل هدف التعادل للريدز أمام فريق كريستال بالاس، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصراع يحتدم بين هالاند وصلاح - مصدر الصورة موقع صدى البلد

كانت النتيجة تسير في اتجاه كريستال بالاس بعد أن أحرز هدفه وتصبح النتيجة 1-0 بعد الهدف الذي سجله جيان ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

هدف التعادل لمحمد صلاح

وتشهد الدقائق الأخيرة من اللقاء تسجيل ليفربول هدفين ليحصد نقاط المباراة، ففي الدقيقة 76، قام صلاح بتسجيل هدف أعاد الريدز إلى التعادل، وهو يعد الهدف رقم 200 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع البطولات منذ انضمامه للفريق في عام 2017.

وبرغم الهدف يظل محمد صلاح بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، خلف إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

الصراع يحتدم بين هالاند وصلاح – مصدر الصورة موقع الوطن

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.

صلاح – ليفربول – 11 هدفا.

الكوري سون هيونج مين – لاعب توتنهام – وأحرز 9 أهداف.

اللاعب جارود بوين بفريق وست هام يونايتد وأحرز عدد 9 أهداف.

ومن فريق أستون فيلا اللاعب أولي واتكينز – 8 أهداف.

وأخيرا هوانج تشان – ولفرهامبتون – 8 أهداف.