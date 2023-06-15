بعد نهاية موسمه الأول.. أكبر تحدي واجه الأسطورة كريستيانو رونالدو في النصر!

تم الكشف مؤخرًا عن تحدي كبير واجهه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد ان انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل 6 أشهر، انتقل كريستيانو إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2023، وذلك لمدة موسمين ونصف مقابل 500 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 2 مليار ريال سعودي تقريبًا.

تصريح رونالدو لـ”LiveScore”

تأكد من أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قد تكيّف بشكل جيد مع الأجواء السعودية والجداول الزمنية المختلفة للتدريب، وأكد أنه استقبل بحفاوة وترحيب منذ اليوم الأول الذي انضم فيه إلى صفوف نادي النصر.

وأشاد رونالدو بالدوري السعودي للمحترفين ووصفه بأنه قوي للغاية، كما أعرب عن سعادته الكبيرة برؤية الجماهير في جميع أنحاء العالم تشاهد هذه المسابقة. وتوقع رونالدو أن يستمر الدوري السعودي في التطور، وأن العديد من اللاعبين في المسابقات الأوروبية قد يأتون إلى المملكة العربية السعودية قريبًا، ويجدر بالذكر أنه ترددت شائعات حول عدم تعود رونالدو على الأجواء في المملكة العربية السعودية وتقديمه طلبًا للرحيل عن صفوف النادي، ولكن لم تصدر أي تصريحات رسمية حول هذا الأمر.

معاناة الأسطورة كريستيانو رونالدو

يعاني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من فترة صعبة، بعد موسم واحد فقط مع فريق النصر السعودي، حيث لم يتمكن من قيادة فريقه لتحقيق أي بطولة، مما أدى إلى تراجع قيمته السوقية، ووفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” الألماني، فإن قيمة اللاعب البرتغالي تراجعت إلى 15 مليون يورو في آخر تحديث، وهذه أقل قيمة سوقية له منذ بداية مسيرته الاحترافية، ويعود هذا التراجع إلى عدم تحقيق اللاعب لأي إنجازات رياضية هامة مع فريقه خلال الموسم الماضي.

ويتم تحديد القيمة السوقية لللاعبين بناءً على العديد من العوامل، مثل الأداء الرياضي والأهداف والتمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى العمر ومدة العقد والراتب ومدى الاهتمام به من قبل الأندية الأخرى، وهذا يعكس تقدير العاملين بالموقع لقيمة اللاعب في السوق.