بعد موافقة بيانيتش.. برشلونة يقدم طلب مفاجئ إلى النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، على أن النجم ميراليم بيانيتش، وافق على إتمام انتقاله من نادي برشلونة الإسباني إلى النصر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قد جلب خلال أوائل يوليو الحالي 2022 المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، لقيادة الفريق الأول خلفًا للأرجنتيني المخضرم، ميجيل أنخيل روسو، مع طموح للعودة مرة أخرى، إلى منصات التتويج، بعد خسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب الغياب عن المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويدرك رودي جارسيا جيدا قدرات بيانيتش حيث سبق أن أشرف على تدريبه في صفوف نادي روما وقدم آنذاك اللاعب البوسني أفضل عروضه الكروية مما تسبب في انتقاله لصفوف يوفنتوس ومنه إلى برشلونة في صفقة تبادلية شملت انضمام البرازيلي آرثر ميلو للفريق الإيطالي.

برشلونة يقدم طلب مفاجئ إلى النصر السعودي

ومن جانبه أعرب النجم البوسني ميراليم بيانيتش، الذي سبق له أن قضى فترة كبيرة في آي سي روما الإيطالي تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، خلال الفترة من 2013 إلى 2016، عن موافقته الشخصية على الانضمام إلى فريق النصر، براتب يقدر بـ30 مليون ريال سعودي في السنة الواحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “fcbarcelonanoticias” الإسبانية، فإن ميراليم بيانيتش صار بالفعل قريبًا للغاية من الانتقال إلى نادي النصر، ونتيجة لذلك فإن برشلونة ما يزال ينتظر أول عرض رسمي، يصل له من نادي النصر، من أجل فتح باب المفاوضات رسميًا.

عـن المـمــلـكـــة 🇸🇦

تفاصيـل المفاوضـات 🤝

المستـقـبـل والصفقات ✍️ في اللقاء الأول بعد توقيعه مع #النصر 💛

مدرب #العالمي الفرنسي رودي جارسيا يتحدث 🎙️ pic.twitter.com/yVy0VX5zOR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 7, 2022

وأعرب مسؤولي برشلونة برئاسة خوان لابورتا عن موافقتهم على رحيل نجم الوسط الدولي البوسني، بصورة خاصة لأنه خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز الفنية، لذا يطالب النادي الكتالوني مسؤولي فارس نجد بسرعة إنهاء المفاوضات قبل المعسكر الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النصر، إذا ما لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، فإن ميراليم بيانيتش قد ينتقل عندها، إلى أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء ما تبقى من مسيرته هناك.