أخبار الرياضة

بعد موافقة المدير الفني.. الزمالك يقرر الاستغناء عن أكينولا مهاجم الفريق

نصر حماده

وافق المدير الفني لنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على رحيل مهاجم الفريق البنيني سامسون أكينولا، بعد عدم قناعته بقدراته الفنية، وابتعاد اللاعب عن صفوف الفريق في المباريات الأخيرة.

مهاجم نادي الزمالك سامسون أكينيولا

مهاجم نادي الزمالك سامسون أكينيولا. المصدر: تويتر

و بدأ مسئولو القلعة البيضاء، بالتسويق للاعب، بعد منحهم الضوء الأخضر من المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، لعدم حاجته  لخدمات سامسون أكينولا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد تلقى الزمالك إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بإيقاف القيد بسبب شكوى جديدة من نادي ليون 36 النيجيري، الذي يطالب بحق رعاية أكينولا.

وطالب النادي النيجيري حق رعاية أكينولا في قضية رفعها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11 ألف دولار، لم يسدده الفريق الأبيض منذ حصوله على خدمات اللاعب.

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع سامسون أكينولا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية  قادماً من كاراكاس الفنزويلي لمدة أربعة مواسم مقابل 900 ألف دولار يسددها النادي على دفعات.

فيما يحصل اللاعب على مبلغ 2 مليون و423 ألف دولار، يتم تقسيمه على أربعة مواسم؛ في الموسم الأول، يحصل أكينولا على 576 ألفًا و930 دولارًا، منها 269 ألفًا و230 دولارًا في القسط الأول، وباقي راتب الموسم الأول يتم تقسيمه على عشرة أقساط، كل قسط بقيمة 30 ألفًا و770 دولارًا.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ خريج إعلام قسم إذاعة وتليفزيون، مهتم بكل ما يدور في عالم السوشيال ميديا.

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