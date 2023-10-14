بعد موافقة المدير الفني.. الزمالك يقرر الاستغناء عن أكينولا مهاجم الفريق

وافق المدير الفني لنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على رحيل مهاجم الفريق البنيني سامسون أكينولا، بعد عدم قناعته بقدراته الفنية، وابتعاد اللاعب عن صفوف الفريق في المباريات الأخيرة.

مهاجم نادي الزمالك سامسون أكينيولا. المصدر: تويتر

و بدأ مسئولو القلعة البيضاء، بالتسويق للاعب، بعد منحهم الضوء الأخضر من المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، لعدم حاجته لخدمات سامسون أكينولا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد تلقى الزمالك إخطارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بإيقاف القيد بسبب شكوى جديدة من نادي ليون 36 النيجيري، الذي يطالب بحق رعاية أكينولا.

امير هشام عبر كورة بلس 90 : ايقاف قيد جديد داخل الزمالك تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد لنادي الزمالك بدون مجددًا، بسبب شكوى جديدة من نادى ليون 36 النيجيرى، الذي طلب حق الرعاية فى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض👇🏼 pic.twitter.com/as1yHZReHm — Amir Hesham – امير هشام (@AmirHesham) September 3, 2023

وطالب النادي النيجيري حق رعاية أكينولا في قضية رفعها بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11 ألف دولار، لم يسدده الفريق الأبيض منذ حصوله على خدمات اللاعب.

الفضيحة ..!! فيفا يطلب من الزمالك سداد 11 الف دولار نسبة الرعاية في الأسطورة سامسون اكينولا لناديه الاصلي البنيني نسبة 10% من قيمة الصفقة بما يعني انه تم شرائه بمبلغ مائة ألف دولار فقط وليس مليون ومائتي ألف دولار كما هو مثبت في أوراق نادي الزمالك 🙂 pic.twitter.com/Ls8LDwKhs9 — محمد الجابري (@w8mbLxO8NnIZybA) September 6, 2023

يذكر أن الزمالك قد تعاقد مع سامسون أكينولا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من كاراكاس الفنزويلي لمدة أربعة مواسم مقابل 900 ألف دولار يسددها النادي على دفعات.

فيما يحصل اللاعب على مبلغ 2 مليون و423 ألف دولار، يتم تقسيمه على أربعة مواسم؛ في الموسم الأول، يحصل أكينولا على 576 ألفًا و930 دولارًا، منها 269 ألفًا و230 دولارًا في القسط الأول، وباقي راتب الموسم الأول يتم تقسيمه على عشرة أقساط، كل قسط بقيمة 30 ألفًا و770 دولارًا.