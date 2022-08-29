بعد مواجهة ريال مدريد وإسبانيول .. بنزيما يواصل كسر الأرقام القياسية

نجح لاعبي نادي ريال مدريد في إقتناص الفوز الثالث في الدوري الإسباني، هذا الموسم، بعد التفوق على مضيفه إسبانيول بنتيجة 1/3، في إطار منافسات الجولة الثالثة.

كريم بنزيما ينقذ ريال مدريد

ونجح النجم واللاعب المبدع كريم بنزيما في إنقاذ ريال مدريد من السقوط في مصيدة التعادل حيث تمكن من خطف هدفين في الوقت القاتل من زمن اللقاء، في الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستم إبداع كريم بنزيما، ويواصل حملة الدفاع عن لقب هدّاف (لا ليغا) الّذي حققه الموسم الماضي، بإحرازه هدفين غاليين، ليزداد رصيده إلى 3 أهداف في الموسم الحالي.

نجم ريال مدريد يرفع ترتيبه في هدافي الليجا

وبعد هدفي إسبانيول، رفع هداف ريال مدريد كريم بنزيما ترتيبه للمركز السابع بين هدّافي الدوري الإسباني على مر التاريخ، بعد أن أحرز الهدف رقم 221، ليتخطى البيروفي سيزار رودريجيز كيني، مهاجم برشلونة السابق، والّذي يملك برصيده 219 هدفاً.

وتغلب على النجم الفرنسي وهداف ريال مدريد بنزيما 6 لاعبين آخرين، هم: ليونيل ميسي بـ 473 هدفاً وكريستيانو رونالدو بـ311 هدفاً، وتيلمو زارا بـ 253 هدفاً وهوجو سانشيز بـ 234 هدفاً، وراؤول جونزاليس بـ 228 هدفاً وألفريدو دي ستيفانو بـ 227 هدفاً.

وفي سياق الأرقام القياسية التي حطمها الفرنسي كريم بنزيما، فقد تمكن مهاجم المنتخب الفرنسي من تحقيقه للهدف رقم 327 مع ريال مدريد بمختلف المسابقات، بفارق 123 هدفاً عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الأول.

وشهدت مواجهة إسبانيول تحقيق النجم فينيسيوس جونيور رقم أخر قياسي وذلك بعد نجاحه في معادلة رقم نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، كأكثر لاعب برازيلي تسجيلاً للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، منذ انطلاق الموسم الماضي 2022/2021.

ورفع فينيسيوس رصيده مع ريال مدريد إلى 19 هدفاً خلال 38 مباراة في (لا ليغا)، فيما سجّل نيمار ذات العدد من الأهداف في 26 مباراة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.