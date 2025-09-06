بعد منعه من الإنتقال للريدز.. جويهي يثور على كريستال بالاس

قالت عدة تقارير صحفية أن مارك جويهي لاعب كريستال بالاس يدرس التخلي عن منصبه كقائد لنادي كريستال بالاس بعد أن شعر بالغضب بسبب منع النادي لانتقاله إلى ليفربول .

وكشف تقرير لصحيفة ماركا الاسبانية ان مارك جويهي أتم الفحص الطبي مساء الاثنين الماضي ، معتقدًا أنه على وشك الانضمام إلى ليفربول في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، لكن كريستال بالاس ألغى الصفقة في اللحظة الأخيرة.

توقف الصفقة في لحظاتها الأاخيرة

وتابعت الصحيفة ان جويهي كان على وشك الانضمام إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ولكن رئيس كريستال بالاس، ستيف باريش، خالف رغبة المدرب أوليفر جلاسنر ووافق علي عرض ليفربول البالغ 35 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك، غيّر باريش رأيه في اللحظة الأخيرة، وألغى الصفقة بعد أن هدد غلاسنر بالاستقالة لعدم التعاقد مع بديل.

وأضافت صحيفة الجارديان بأنه “غير سعيد للغاية”، وقد يُصدر بيانًا لشرح روايته بعد انضمامه إلى منتخب إنجلترا في ملعب سانت جورج بارك، وأكدت الجارديان ان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا هو قائد النادي، لكنه منزعج للغاية من رفض انتقاله في اللحظة الأخيرة، لدرجة أنه قد يتنازل عن اللقب.

متى ينتهي عقده ؟

ويستمر عقده الحالي مع النادي حتى يونيو 2026، ويبدو الآن احتمال تمديده ضئيلًا للغاية؛ حيث أفادت صحيفة التايمز بأنه سيقاوم أي محاولات أخرى لربطه بالنادي.