بعد مرور 120 دقيقة.. ريال مدريد يفوز على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني 2024

استطاع نادي ريال مدريد الملكي أن يحقق فوزاً مثيراً وساحقاً في مباراة الديربي التي جمعت بينه وبين أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء الموافق 10 من شهر يناير الجاري على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، حيث انتهت نتيجة المباراة التي كانت ضمن إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بخمسة أهداف مقابل ثلاث.

استطاع اللاعب ماريو هيرموسو أن يفتتح سجل الأهداف لصالح نادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 6 من بداية الشوط الأول، حيث قام اللاعب بتسجيل الهدف عن طريق رأسية بعد أن كانت الكرة قادمة إليه من الركنية، وعلى الفور جاء رد ريال مدريد في الدقيقة 20 من عمر المباراة من خلال اللاعب أنطونيو روديجر من خلال رأسية أيضا، بعدها قام اللاعب ميندي لاعب خط الطرف في ريال مدريد بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 29، وقبل أن ينتهي الشوط الأول على فوز ريال مدريد قام اللاعب أنطوان غريزمان بتسجيل الهدف الثاني هدف التعادل لفريقه أتلتيكو مدريد في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة هدفين مقابل هدفين لكل فريق.

في الشوط الثاني الذي شهد الكثير من الملاحمات بين لاعبي الفريقين والكثير من المحاولات في تسجيل الهدف الثالث، وصولاً إلى الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني الذي قام أنطونيو روديجر بتسجيل هدف في مرماه عن طريق الخطأ، ولكن جاء الرد على الفور أيضا على هذا الخطأ من قبل اللاعب داني كارفاخال الذي سدد في الزاوية العلوية في مرمى أوبلاك في الدقيقة 85 قبل نهاية الشوط الثاني، حيث شهد الهدف الثالث لنادي ريال مدريد العديد من التسديدات من قبل لاعبي ريال مدريد قبل ان تدخل الكرة في مرمى الحارس أوبلاك في المرة الرابعة من خلال تسديدة صاروخية من قبل اللاعب داني كارفاخال، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة التعادل أيضا ثلاث أهداف مقابل مثلهم.

قرر الحكم أن يخوض الفريقان أشواط إضافية وفي حالة انتهاء هذه الأشواط الإضافية بنتيجة التعادل أيضا ستضطر المباراة إلى التوجه إلى ركلات الترجيح، وبالفعل انتهى الشوط الأول الإضافية بنتيجة التعادل نفسها ثلاث أهداف مقابل مثلهم، حتى بدأ الشوط الثاني من الدقيقة 105 حتى الدقيقة 120، حيث استطاع اللاعب خوسيلو أن يقوم برأسية في مرمى أتلتيكو مدريد ولكن قبل أن تدخل اصطدمت الكرة بلاعب أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش بالتالي تم احتساب الهدف الرابع لريال مدريد خطأ ستيفان سافيتش في الدقيقة 116.

وقبل نهاية الشوط الثاني الإضافي كان أتلتيكو مدريد قد حصل على ركنية وخلال تنفيذها تحرك الحارس أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد من مرماه على أمل أن ينفذ الركنية مع زملائه، ولكن تم ردها إلى الخارج من قبل دفاع النادي الملكي وفي هذه اللحظة كان أوبلاك وبراهيم دياز يركضان نحو الكرة التي وصلت بالفعل إلى نصف الملعب ومرمى أتلتيكو مدريد خالياً تماماً، حيث استطاع دياز أن يسبق الحارس أوبلاك وقام بتسديد الكرة في مرمى أتلتيكو مدريد الخالي ودخلت الكرة إلى شباك المرمى وانتهت المباراة على هذه الهجمة الرائعة التي انتهت بهدف لصالح ريال مدريد على يد اللاعب براهيم دياز في الدقيقة 2+120، لتنتهي المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاث وتأهل ريال مدريد الملكي إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني 2024، وسيكون في انتظار الفريق الفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا التي من المقرر أن تنعقد غداً الخميس الموافق 11 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي حالة فوز برشلونة على فريق أوساسونا سيكون هناك كلاسيكو آخر الأسبوع المقبل وستكون مباراة مثيرة وحابسة للأنفاس.