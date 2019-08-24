بعد مباراة اليوم شبكة عالمية تكشف عن إحصائية مذهلة وغير مسبوقة لصلاح

إنتهت منذ قليل مباراة ليفربول ضد آرسنال في الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، حيث أحرز نجم المنتخب المصري ومهاجم الليفر محمد صلاح هدفين، بينما كان الهدف الثالث من نصيب جويل ماتيب، حيث أنه بتلك الثنائية دخل صلاح في صراع الهدافين لهذا الموسم، وأصبح يحتل المركز الثالث متأخرًا بهدفين عن صاحب المركز الأول في الترتيب والذي أحرز 5 أهداف وهو مهاجم نادي نورويتش.

إحصائية مذهلة لمحمد صلاح

كشفت شبكة أوبتا للإحصائيات أن محمد صلاح سجل أرقام مذهلة بعد مباراة اليوم، ودخل التاريخ حيث أنه ساهم في تسجيل 8 أهداف في ستة مباريات لعبها ضد آرسنال منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي، منها هدف عندما كان متواجدًا في صفوف تشيلسي قبل إعارته لروما ثم عودته من جديد، ولكن هذه المرة مع الليفر وهذه الثمانية بواقع ستة قام هو بتسجيلها واثنان شارك في صناعتهما، ومما يجعل تلك الإحصائية مذهلة فعلاً هو أنها لم تتكرر لأي لاعب آخر ضد أي فرق في الدوري الإنجليزي هذا بالإضافة أنها أمام فريق كبير مثل الآرسنال.

هذا وبتلك الإحصائية يصبح محمد صلاح أكثر لاعب يهدد آرسنال في لقاءات ضده، هذا وقد أحرز صلاح اليوم هدفه رقم 150 في جميع المباريات والبطولات التي شارك فيها على مر تاريخه، وهو بذلك يصبح اللاعب الثاني في ترتيب هدافي النجوم المصرية على مر التاريخ.

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