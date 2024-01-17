بعد لحظات من نشرها… تعرف على سبب حذف حساب منتخب مصر على تويتر تغريدة محمد صلاح؟

أثار الحساب الرسمي للمنتخب المصري على موقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا” حالة من الجدل، وذلك بعد أن قام بحذف تغريدة خاصة بنجم المنتخب المصري محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب مباراة الفريق الأخيرة.

محمد صلاح- المصدر: "تويتر"

من ناحية أخرى يذكر أن المنتخب المصري قد تعادل في أول لقاء له مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لكل منهما وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لهذا العام 2023-2024 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقد قام حساب منتخب مصر على موقع «X» (تويتر سابقا)، بنشر صورة الهدف منها هو الاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وذلك بعد أن حقق رقما قياسيا بعد أن سجل هدف التعادل للمنتخب المصري مع منتخب موزمبيق في نهاية المباراة بعد تسديد ركلة جزاء مستحقة، وقد جاء التعليق على الصورة: “أول لاعب في تاريخ مصر يسجل في أربع نسخ مختلفة من أمم أفريقيا”.

سبب حذف تغريدة محمد صلاح

ويذكر أن تلك التغريدة لم تستمر طويلا على موقع التواصل فسرعان ما قام حساب منتخب مصر بحذفها، وذلك بعد دقائق قليلة من نشرها، ويرجع السبب إلى هجوم عدد كبير من متابعي الحساب الرسمي للمنتخب المصري وتعرض القائمون على الحساب لهجوم عنيف بسبب نشر تلك التغريدة بعد تعادل المنتخب مباشرة، وهذا الذي رآه الكثير توقيت غير مناسب للاحتفال بتحقيق صلاح لهذا الإنجاز.

ولذلك فقد اضطر القائمين على حساب منتخب مصر على موقع إكس تويتر، إلى حذف التغريدة بعد الهجوم الكبير عليهم، وذلك بعد النتيجة المفاجئة والمخيبة للآمال التي تعرض لها الفريق القومي في أولى مبارياته في كأس أمم أفريقيا هذا العام.

ويذكر أن هناك عدة نتائج مفاجأة في المجموعة الثانية، حيث حقق منتخب الرأس الأخضر نتيجة غير متوقعة وذلك بعد أن فاز على المنتخب الغاني بنتيجة هدفين مقابل هدف ليكون بتلك النتيجة على رأس ترتيب المجموعة الثانية.

مباراة منتخب مصر المقبلة

من جانب آخر يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم بالمنتخب الغاني في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار .

موعد مبارة مصر وغانا

ويواجه منتخب مصر منتخب غانا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة يوم الخميس القادم الموافق الثامن عشر من شهر يناير الحالي.