بعد كسر الأنف “أحمد حجازي” يرتدى قناع واقى فى المباراة أمام “الكونغو”

أصيب اللاعب أحمد حجازى فى بإصابة فى أنفه أثناء مباراة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي التى إنتهت بفوز منتخب مصر (1-0)، وفي الأغلب أنه أصيب بكسر فى الأنف، وبالرغم من الإصابة فإن اللاعب أصر على إستكمال المباراة، وبعد المبارا خضع أحمد حجازى لآشعة على الأنف وأتضح انها بالفعل كسر فى الأنف.

شارك أحمد حجازي في التدريبات مع المنتخب وهو يرتدى قناع واقى، وهذا ما أثار قلق الجماهير متسائلين عن كيفية اللعب والالتحام مع الفرق المنافسة وهو يرتدى قناع يحمي الأنف.

ويلعب أحمد حجازى مدافع فى منتخب مصر ونادى (وست بروميتش ألبيون)، وكانت بداياته فى نادى الأسماعيلى، اسمه بالكامل أحمد السيد على السيد حجازى، والملقب ب (نيستا) الكرة المصرية، وكان أول لقاء له مع المنتخب المصرى فى عام 2009 فى كأس العالم للشباب والذى أُقيم فى مصر فى ذلك الوقت.

وفي حال أن لعب أحمد حجازي المباراة القادمة سيقوم بارتداء القناع الواقى، ويبلغ طول اللاعب 195سم، وكان قد ظهر مؤخراً ضيف في حلقة من حلقات برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل والفنان رامز جلال، ومن الطريف في الحلقة أن طول قامة اللاعب أحمد حجازى كاد أن يُفسد الحلقة بسبب تمسكه جيداً بالكوبرى الذي كان من المفترض أن يسقط من علية لتبدأ عملية الإنقاذ الخادعة التى يقوم بها رامز جلال مع فريق عمل البرنامج وينتهى بمقابلة الغوريلا التي يكون متنكراً بها الفنان رامز جلال، ولكن لحسن حظ رامز جلال أن اللاعب أحمد حجازى قد وقع بعد فترة من تشبثه بالكوبرى وسقط فى الشلال.

وقد بدأ لاعبى المنتخب المصري مرانهم مع أحمد حجازى مرتدياً القناع الواقى بفقرة ترفيهية وهي لعبة (صلح).

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