بعد فوز ديمبلي بها.. أكثر الأندية الفائزة بالكرة الذهبية

إنتهت منذ أيام قليلة إحتفالية مجلة فرانس فوتبول لإختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية والتي حسمت لصالح عثمان ديمبلي نجم السيتي، ومنذ انطلاق جائزة الكرة الذهبية عام 1956، والتي تُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم، ارتبطت هذه الجائزة بأساطير وقصص نجاح خالدة، لكن بعض الأندية تركت بصمة خاصة في تاريخها من خلال عدد لاعبيها الذين حملوا هذه الجائزة، على رأسهم الثنائي برشلونة وريال مدريد.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة LenteDesportiva، فإن برشلونة وريال مدريد يتصدران قائمة الأندية التي أنجبت النجوم الأكثر فوزًا بالكرة الذهبية عبر التاريخ، بعد أن حقق كلاهما الرقم القياسي بـ12 فائزًا لكل منهما.

كما يدين برشلونة تحديدًا بالفضل في هذا الرقم إلى نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 8 مرات، منها 6 مع الفريق الكتالوني خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، متفوقًا على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ5 كرات بالون دور.

يأتي ترتيب أكثر أندية العالم فوزًا بالكرة الذهبية في التاريخ كالتالي:

1- برشلونة – 12 فائزًا

الأبرز: ليونيل ميسي “6 مرات”، يوهان كرويف، رونالدينيو، ريفالدو.

2- ريال مدريد – 12 فائزًا

الأبرز: كريستيانو رونالدو “4 مرات”، كريم بنزيما، لوكا مودريتش، فابيو كانافارو، ألفريدو دي ستيفانو.

3- يوفنتوس – 8 فائزين

الأبرز: ميشيل بلاتيني “3 مرات”، زين الدين زيدان، نيدفيد، روبرتو باجيو.

4- ميلان – 8 فائزين

الأبرز: ماركو فان باستن، ورود خوليت، جورج وياه، كاكا.

5- بايرن ميونخ – 5 فائزين

الأبرز: فرانز بيكنباور “مرتين”، كارل هاينز رومينيجه “مرتين”، جيرد مولر.

6- مانشستر يونايتد – 4 فائزين

الأبرز: بوبي تشارلتون، جورج بيست، كريستيانو رونالدو.

7- دينامو كييف – فائزان

أوليج بلوخين، إيجور بيلانوف.

8- إنتر ميلان – فائزان

لوثار ماتيوس، رونالدو نازاريو.

9- هامبورج – فائزان

كيفن كيجان “مرتين”.

10- باريس سان جيرمان – فائزان

ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي.